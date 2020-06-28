Коронавирус в Самарской области, последние новости на 28 июня 2020 года: выздоравливающих больше, чем заболевших

В Самарской области снижается число новых заболевших коронавирусом, а количество тех, кто выздоровел и покинул стены больниц, напротив, растет. Основная часть ограничений уже снята – открылись торговые центры и даже летние террасы ресторанов. Узнали все подробности про коронавирус в Самарской области на 28 июня 2020 года.

Статистика о заболевших коронавирусом в Самарской области на 28 июня (7.00 утра)

За сутки в Самарской области выявлено 59 новых больных, инфицированных коронавирусом. Это примерно на уровне предыдущих дней. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4676 человек.

Число выздоровевших за сутки в полтора раза превысило число новых заболевших – стены больниц покинули 98 человек. Всего с начала пандемии победили коронавирус 2576 жителей Самарской области.

Смертей от коронавируса снова не зарегистрировано, число погибших с 19 июня остановилось на отметке в 53 жертвы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области составляет 1,66, в среднем по стране - 6,14. Коэффициент летальности в области - 1,13 , в стране - 1,42.

За сутки на коронавирус проверили 4725 жителей региона, а всего с начала пандемии – 280,7 тысяч человек.

502 человека еще остаются под медицинским наблюдением.

Где и как заболели 59 пациентов 27 июня 2020 года – читайте здесь.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области

Что можно и чего нельзя в Самарской области из-за коронавируса

Режим самоизоляции в Самарской области официально отменен с 25 июня. Запретов почти не осталось – даже тем, кто находится в группе риска, сидеть взаперти теперь необязательно.

В городах и селах уже давно работают парикмахерские и салоны красоты, не прекращали функционировать аптеки и продуктовые магазины. Теперь же официально открыты и торговые центры, а с 26 июня разрешили работать летним верандам ресторанов. Правда, с ограничениями, касающимися количества посетителей. Соскучившиеся по культурному отдыху самарцы моментально заполнили заведения. А перед некоторыми даже выстроились очереди.

Возвращаются к жизни и другие организации из сферы развлечений. Так, 3 июля открывает двери Самарский океанариум. До 2 июля билеты можно купить с 50-процнтной скидкой. Правда, одновременно внутри смогут находиться не более 50 человек, поэтому администрация океанариума просит не пытаться попасть посмотреть на морских обитателей непременно в первые же дни, чтобы избежать очередей.

Турбазы официально должны заработать с 3 июля, однако фактически найти свободное местечко до августа нереально.

У всех предприятий сохраняется обязанность по постоянной дезинфекции помещений. Чтобы помочь предпринимателям справиться с такой дополнительной нагрузкой, власти решили выделить специальные субсидии на дезинфекцию. Получить их сможет как бизнес, так и НКО Самарской области.