Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 29 июня 2020 года

Ситуация с коронавирусом в городах Золотого кольца меняется с каждым днем. Больше всего заболевших в нескольких крупных гордах: во Владимире, Ярославле, Иваново. Чуть меньше таких больных в Костроме. В передовиках и Сергиев Посад - здесь больных тоже немало, хотя в последние дни их количество растет гораздо медленнее.

Число заболевших по городам

Коронавирус в городах Владимирской области (Суздаль, Владимир)

Число заболевших: Суздаль - 71, Владимир - 802

- Действует масочный режим,

- работают парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны,

- работают магазины площадью до 400 кв.м и торговые ярмарки,

- режим самоизоляции: действует до 12 июля для граждан старше 65 лет,

- жители могут гулять в парках и скверах,

- начинают работу музеи - только не для групповых экскурсий,

- гостиницы работают с 1 июня. При заселении в гостиницу у туриста должны быть маска и перчатки. Не работают спа и бассейны в отелях

Во Владимирской области действует достаточно мягкий режим самоизоляции. При этом число заболевших каждый день незначительно, но растет. В областной столице зафиксировано 82 случая заболевания. в Переславле-Залесском - 71 случай.

Ограничения губернатор постепенно снимает. Но пока что строгие требования безопасности действуют для лиц старше 65 лет. Им предписано находиться дома, покидая его только для обращения за медицинской помощью, похода за продуктами или выгула домашних животных.

Коронавирус в городах Ярославской области (Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль)

Число заболевших: Ярославль - 2439, Ростов - 257, Переславль-Залесский - 222

- режим самоизоляции отменен,

- музеи работают, групповые экскурсии запрещены,

- гостиницы работают, в основном - для командировочных.

- приезжих не отправляют в обсерваторы, туристы допускаются на территорию области,

- работают ЗАГСы на торжественные бракосочетания,

- открыты торговые центры и летние веранды ресторанов,

- действует масочный режим.

В Ярославской области поэтапно снимают ограничительные меры, сегодня сюда уже готовы спокойно пускать туристов, однако поездки рекомендуют ограничить. Гостей не отправят в обсерватор, тест на коронавирус не требуют. С гостиницами лучше связаться заранее.

При этом в регионе начали работать музеи, на индивидуальное посещение, однако закрыты пляжи. Летние веранды работают с рядом ограничений, можно рыбачить и охотиться. Работает и зоопарк.

Начали свою работу фитнес-центры, но там не должно быть более 50% посетителей.

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 472

- Режим самоизоляции отменен, но не для лиц старше 65 лет. Им предписано соблюдать ограничения.

- работают летние кафе, торговые центры,

- скоро откроются детские и пришкольные лагеря, спортцентры, бассейны.

- Гостиницы работают для командировочных,

- музеи работают для индивидуальных посетителей.

В Костроме продолжают совершенствовать медицинские учреждения, чтобы лучше бороться с COVID. Более 63 млн рублей выделено на оснащение больниц и покупку оборудованию, а также на дезинфекцию очагов. За сутки в регионе нашли 37 новых случаев коронавируса.

Ограничения понемногу смягчаются, уже работают торговые центры, летние веранды кафе и ресторанов, скоро на отдых смогут отправиться дети. Приезжие могут не отправляться в обсерваторы, но должны тщательно следить за своим здоровьем и вызывать врача при малейших подозрениях на ОРВИ.

С 22 июня в регионе можно проводить культурно-массовые мероприятия с участием не более 30 человек. Зрители должны находиться на дистанции. Спортивные мероприятия также возобновились, на них должно быть не более 10% зрителей.

С 1 июля откроются фитнес-центры и спортзалы, а также бассейны.

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 1680

- Приехавшие должны соблюдать изоляцию или предъявить справку об отсутствии коронавируса,

- Режим самоизоляции отменен с 26 июня,

- музеи открыты,т, - летние веранды ресторанов работают

- салоны красоты и магазины с небольшой площадью помещения открыты,

- действует строгий масочный режим.

Всего в Ивановской области на 29 июня 4550 заболевших, 43 человека скончались. Коэффициент заражения 0,93, это позволяет снимать ряд ограничений.

С 26 июня здесь отменили режим самоизоляции, соответственно, ее не должны соблюдать и приезжие. С 26 июня работают музе, но только для индивидуальных посетителей, о групповых экскурсиях пока даже не мечтают.

Также в Ивановской области намерены открыть торговые центры, но в очень ограниченном формате, без фудкортов.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 1704

Гостиницы работают, в основном для командировочных. С 1 июля открываются для всех.

Масочный режим действует

С 1 июля открываются фитнес-центры, бассейны, спортплощадки

Работают музеи, в основном по записи, для индивидуального посещения

В Московской области сложилась достаточно благоприятная эпидемиологическая обстановка, это позволяет снимать все новые ограничения. Так в Сергиевом Посаде начнут работать фитнес-центры, бассейны, в том числе и в отелях.

Гостиницы в первую очередь принимают командировочных, людей, приехавших с деловыми целями. Однако, с 1 июля здесь будут встречать всех гостей. Для этого гостиницы будут должны обеспечить масками весь персонал, а также отдыхающих в местах общего пользования. Минимальный срок пребывания - 14 дней. Из ресторанов работают только те, у кого есть летние веранды.

Режим самоизоляции пока действуют. С 25 июня в Подмосковье работают ТРЦ, но без фудкортов и кинотеатров.