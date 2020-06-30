2020-06-30T10:15:54+03:00
Общество

Новокуйбышеский НПЗ: инициативная молодежь

Рассказываем, как прошла первая экологическая акция «Родники Самарской области»
Анна ФЕДОРОВА
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У родника «Тростянский» как следует прибрались. Фото: Светлана МАКОВЕЕВАУ родника «Тростянский» как следует прибрались. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Это и мероприятия, исключающие загрязнение подземных вод, и реконструкция очистных сооружений, «работающая» на чистоту поверхностных водоемов.

- Совсем недавно на нашем предприятии осуществлен крупный инвестиционный проект - ввод в эксплуатацию мембранного биореактора. Это инновационная система доочистки на существующих очистных сооружениях, - рассказал начальник отдела окружающей среды АО «НК НПЗ» Алексей Савельев. - Реализация мероприятия позволила существенно повысить степень очистки сточных вод, но на этом мы не останавливаемся. Сейчас с привлечением корпоративных научно-исследовательских институтов разрабатываем программу дальнейшей модернизации очистных сооружений. Как любое промышленное предприятие, использующее для производственных нужд речную воду, Новокуйбышевский НПЗ ежегодно участвует в восполнении биологического разнообразия водоемов. Тысячи мальков толстолобика и стерляди выпускаются в Саратовское водохранилище. Градообразующее предприятие осознает не только свою ответственность, но и свои возможности по улучшению экологической обстановки. Высадка саженцев деревьев, различные субботники, уборка несанкционированных свалок в городе - все это для коллектива стало традиционным. Движущей силой волонтерских мероприятий является, конечно, молодежь.

- Молодые специалисты в первых рядах всех экологических акций по благоустройству, по сбору макулатуры, батареек, по уборке территории, - говорит начальник отдела оценки и развития персонала АО «НК НПЗ» Александр Обрезков. - Ребята понимают важность и значение экологической политики нашего предприятия.

Участвовать в субботниках, например, никого уговаривать не нужно - заводчане знают, что, убирая территорию, на которой живут, они делают это для себя и своих близких. В экспедицию по родникам Самарской области нефтепереработчики тоже прихватили мешки для мусора, лопаты, грабли. Пускать их в ход почти не пришлось (местные жители стараются не сорить у своих источников), но главное - это готовность оказать природе посильную помощь.

- Участие в акции «Родники Самарской области» для нас имеет большое значение, - отметил Алексей Савельев. - Благоустройство, уборка родников и в дальнейшем их патронирование являются важными составляющими акции.

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