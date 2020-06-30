2020-06-30T14:09:53+03:00
Общество

166 молодых мам Самарской области получили новые знания

В Самарской области завершили обучение участницы«первой волны» программы переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающих детей-дошкольников
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Мария Мокеева.Мария Мокеева.
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Программа реализуется региональным министерством труда, занятости и миграционной политикиСамарской области в рамках национального проекта «Демография».

Обучение неработающих мам в рамках нацпроекта ведется в регионе с 2020 года. К участию приглашаются женщины, обратившиеся в органы службы занятости. В ходе занятий молодые мамы могут повысить квалификацию и «догнать» коллег, у которых не было перерыва в работе, или даже получить новую специальность.Как отмечают в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, у участниц программы наиболее востребовано обучение потаким направлениям, как бухгалтерский учет, менеджмент, кадровое делопроизводство, контрактная система, техногенная безопасность, техническая защита информации.

«Как показывает практика, уход за ребенком – не преграда для получения актуальных знаний, дающих преимущества при устройстве на работу. С начала года в нашем регионе к обучению приступили 383 мамы, 166 из них уже завершили занятияи повысили свои шансы найти достойную работу», – комментирует Ирина Никишина, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Всего до конца года запланировано обучение 1031 женщины.На сегодняшний день заключены договоры на обучение 865 женщин, подавших заявки на участие в программе.

Обучение мам проводится на базе ведущих образовательных учреждений Самарской области, в том числе негосударственных. Среди них – Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной, НОУ ДПО ЦПК «Деловое образование», ЧОУ ДПО «Центр» и другие. Занятия организуются в дистанционном формате, что позволяет получать актуальные знания дома и сочетать обучение с уходом за малышом или воспитанием подросших детей.

Участницы программы рассказывают, что выбор направления подготовки зависел в первую очередь от его востребованности на современном рынке труда. Так, жительница села Кошки Екатерина Чумакова, имеющая высшее юридическое образование, прошла переподготовку по направлению «Специалист по конкурсному производству». Сейчас Екатерина уже приступила к работе в качестве юриста Центра поддержки сельского хозяйства Кошкинского района Самарской области.

Жительница села Борское Мария Мокеева воспитывает двоих сыновей. После длительного перерыва в работе она решила повысить квалификацию по направлению «Актуальные вопросы реализации национальных проектов» и получила дополнительное профессиональное образование на базе Самарского государственного аграрного университета.

- Раньше моя трудовая деятельность была связана с экономической сферой, но работать с реализацией национальных проектов не приходилось, а сейчас это очень востребованная тема, – рассказывает Мария Мокеева. – В результате я получила удостоверение о повышении квалификации и вышла на работу в должности экономиста Управления сельского хозяйства администрации Борского муниципального района. Считаю, что такие программы очень полезны. Они помогают мамам не только получить новые знания, но и быстрее адаптироваться после выхода из отпуска по уходу за ребенком.

Подробную информацию о программе переобучения и повышения квалификации женщин, занимающихся воспитанием детей дошкольного возраста, можно получить в центрах занятости населения Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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