ТОП-3 правил ухода за зубами, как правильно ухаживать за зубами - Стоматология Менделеев

У людей после 35 лет в среднем 14 зубов поражены кариесом, об этом говорит Роспотребнадзор. По данным Европейского общества кардиологов, регулярная чистка зубов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 10-12%!

У нас более чем достаточно причин и возможностей для поддержания здоровья полости рта. При этом мы почему-то позволяем себе пропустить вечернюю чистку зубов или забываем о существовании ополаскивателя. Какой ещё зубной камень? Что за гингивит? Почему при пародонтозе выпадают здоровые зубы? Эти и другие проблемы полости рта вам помогут решить специалисты стоматологии «Менделеев», официальный сайт www.me-dent.ru. Разберёмся, как правильно ухаживать за зубами и предотвратить осложнения.

Чистите зубы щёткой два раза в день

Программа «минимум» — чистить зубы два раза в день. Вечернюю процедуру пропускать нельзя, она важнее утренней. На протяжении дня во рту скапливаются бактерии после еды, напитков, других контактов полости рта с внешним миром. Если вечером не почистить зубы, ночью эти бактерии перейдут в активную фазу, укоренятся на дёснах и постепенно превратятся в зубной камень. Далее — гингивит, пародонтоз и другие неприятные болезни.

Неверный выбор уходовых средств может навредить. Пасту и щётку рекомендуем покупать после консультации со стоматологом, особенно если у вас чувствительные зубы. Щётки различаются по уровню жёсткости. Слишком жёсткая повредит дёсны, а слишком мягкая удалит налёт лишь частично. С пастой ещё сложнее: нужно учесть уровень абразивности, состав, принцип действия.

Соблюдайте технику чистки зубов. Вы знали, что есть вероятность делать это неправильно? Чистка занимает 2-3 минуты и поэтапно затрагивает внешнюю, внутреннюю и жевательную поверхности зубов, затем — язык и щёки. Попросите врача научить вас правильной технике чистки.

Используйте зубную нить

Отказываясь от нити, или флосса, вы упускаете 40% бактерий. Щётка очищает 3 из 5 поверхностей зуба: жевательную, вестибулярную (примыкающую к губам) и оральную (язычную). А вот места соприкосновения с другими зубами остаются не обработанными. В них скапливаются бактерии, которые провоцируют развитие кариеса и гингивита.

Включать флосс в уход за зубами рекомендуем при условии отсутствия болезней ротовой полости. Использование нити может навредить больным дёснам. Стоматолог поможет выбрать зубную нить. Они различаются по покрытию, форме, пропитке. Чистка зубов нитью занимает 3-5 минут. Для использования отмотайте 40-45 см нити, обвяжите концы вокруг средних пальцев, оставьте небольшой отрезок флосса длиной 2-3 см. Аккуратно протяните нить между соседними зубами и поступательным движениями подведите к основанию зуба. Все движения совершайте плавно, чтобы избежать повреждений десны.

Не забывайте про полоскание

Полоскайте рот специальным раствором 2 раза в день. Ополаскиватель позволяет удалить бактерии из участков, куда не проникают щётка или флосс. Профессиональные растворы покрывают эмаль защитной плёнкой и освежают дыхание. В случае механического повреждения десны полоскание обеззараживает рану, способствует её заживлению и предотвращает воспаления.

Следовать этим советам просто! Вам понадобится один визит к стоматологу, он подберёт для вас гигиенические средства. Затем будет достаточно два раза в год проходить плановый осмотр и пользоваться профессиональной чисткой зубов. Домашний уход за зубами занимает всего 15-20 минут в день, при этом избавляет от ранней потери зубов, болезненного и дорогостоящего лечения. Сохранить красивую улыбку вам помогут специалисты стоматологии «Менделеев». Первичный осмотр и консультация — бесплатно!

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