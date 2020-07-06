«Осмотры у врача должны быть чаще»: как мужчинам сохранить здоровье на долгие годы

Врачи отмечают, что мужчинам стоит уделять своему здоровью больше внимания. Хотя женщины и составляют примерно 60% от общего числа посещений врачей, на практике болезням более подвержены мужчины. Одна из причин этого в том, что мужчины обращаются к врачу слишком поздно, часто руководствуясь ложными представлениями о проявлениях мужественности.

- Мужчины ценят храбрость и независимость, поэтому для них нестерпимо, если окружающие видят их боль или обиду. Настоящая храбрость в мужском понимании - испытать себя трудностями, - отмечает врач уролог-андролог клиника «Мать и Дитя» Татьяна Шилинская. - В качестве такого вызова предлагаю мужчинам чаще ходить к врачу: чтобы передоверить ему контроль над собой, для этого тоже нужна смелость. Взамен мужчины будут с лихвой вознаграждены: сохранят признаки мужественности, которые так не хотят терять (потенция, физическая выносливость и энергичность, бодрость и жизнелюбие) и избавятся от многих неприятностей (снижение работоспособности и настроения, раздражительности, простатит, сексуальные расстройства и т.п.).

Что же чаще всего беспокоит мужчин?

Сексуальные расстройства

- Вопреки убеждениям некоторых мужчин, интимная близость не столь необходима для поддержания здоровья. Аскеты, придерживавшиеся воздержания по философским или религиозным соображениям, не страдали плохим здоровьем, точно так же не приносит вреда отказ от вкусной пищи или физического комфорта. С другой стороны, будучи одним из удовольствий жизни, полноценный секс способствует хорошему эмоциональному настрою, - уверена Татьяна Шилинская

А вот сексуальные расстройства наоборот, причиняют людям массу ненужных страданий. Зачем терпеть эти проблемы, если многие из них можно скорректировать? Кроме того сексуальные расстройства могут быть маркерами серьезных проблем со здоровьем. Поэтому если в интимные моменты не все работает идеально, лучше посетить врача.

- Можно утверждать, что основным индикатором абсолютного физического здоровья мужчины является хорошая потенция. При появлении сексуальных сбоев стоит задуматься, а не являются ли они следствием какого-либо серьезного заболевания, такого как системный атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, неврологических расстройств и другие, - предостерегает врач уролог-андролог.

Заболевания предстательной железы

Еще одна проблема, с которой сталкиваются мужчины - аденома предстательной железы или доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

- Развивается эта проблема обычно после 50 лет на фоне неизбежного возрастного снижения уровня тестостерона в крови («мужского климакса») и проявляется увеличением предстательной железы. Даже если мужчина чувствует отлично, и впереди планов, минимум, лет на 20, первые «звоночки старости» могут дать о себе знать. А это учащенное мочеиспускание, безудержные позывы на мочеиспускание, вялая струя мочи, иногда необходимость натуживаться при мочеиспускании, - рассказывает уролог-андролог клиника «Мать и Дитя» Татьяна Шилинская. – Если не решать эту проблему, дело может закончиться операцией: «шланг» из живота, запах мочи – все это, мягко говоря, приводит в уныние. Но современная медикаментозная терапия аденомы предстательной железы приостанавливает ее рост и в большинстве случаев позволяет избежать оперативного лечения.

Еще одна проблема - хронический простатит. Мужчина, перенесший обострение хронического простатита, никогда не забудет этого: надоедливые боли в паху, в промежности и над лоном, нарушение мочеиспускания, слабость, вялость, апатия….

- За последние 30 лет заболеваемость хроническим простатитом не снизилась, несмотря на все достижения медицины. И причина тому – несвоевременность обращения к врачу, самостоятельный прием лекарственных средств, образ жизни, весьма далекий от идеального, стрессы, инфекции, - напоминает Татьяна Шилинская.

Инфекции, передаваемые половым путем

Список болезней, передающихся половым путем, гораздо обширнее, чем мы себе представляем. Врачи констатируют, СПИД – это лишь вершина айсберга.

- Секс без мер предосторожности с малознакомыми людьми вреден для здоровья! Самое действенное предупреждение половых инфекций - использование презервативов, - напоминает врач, - Такие инфекции, как гонорея и хламидиоз, могут оставлять после себя рубцовые изменения в семявыносящем протоке. Это приводит к бесплодию, а микоплазмоз и уреаплазмоз поддерживать хронические воспалительные процессы в мочеполовой системе, тот же хронический простатит.

Своевременное обращение к врачу поможет не только вовремя заметить проблему, но и избавить от ненужных проблем близких.

Бесплодие

- Эту проблему испытывают порядка 15% пар. Ответственность за это несут сексуальная революция и связанное с ней распространение инфекционных заболеваний, а также растущая у молодых тенденция к отсрочке первой беременности. Среди пар постарше бесплодных меньше, - разъясняет Татьяна Шилинская. - После года попыток 80% пар достигают зачатия, поэтому врачам не следует обследовать пару раньше. Хотя среди оставшихся 20% половина все же добивается зачатия в течение следующего года, есть смысл пройти обследование, если после года совместной жизни зачатия не произошло.

Раньше по поводу бесплодия чаще обследовали женщин, но сегодня это в одинаковой степени касается обоих партнеров.

- Мужское бесплодие является причиной в одной трети случаев, еще одну треть составляют бесплодные женщины, и в оставшуюся треть входят семьи, в которых бесплодны оба партнера. Мужчина не только обязан сопровождать женщину к врачу - более того, его проверяют первым, поскольку мужские анализы делаются гораздо быстрее, - уверена врач.

Врач уролог-андролог Татьяна Анверовна Шилинская ведет прием пациентов в клинике «Мать и Дитя».

Клинический госпиталь ИДК ГК «Мать и дитя»

Адрес: г. Самара, Волжское шоссе, 70

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