День семьи, любви и верности 2020 в Самаре: полная программа городских мероприятий

День семьи, любви и верности 2020 в Самаре будут отмечать, вопреки всем невзгодам. Ведь именно в трудные времена семья для человека – главная опора и поддержка. Этот праздник признан официальным в России. Он приходится на День поминовения православных русских святых Петра и Февронии Муромских и отмечается 8 июля. Но, согласитесь, дарить любовь и внимание самым близким людям можно не только в этот день.

Если День семьи, любви и верности – ваш праздник, смотрите, как можно отметит эту дату в Самаре, куда пойти и чем заняться в этот день всей семьей или с любимым человеком.

Всероссийский флешмоб #ВРЕМЯДЛЯСЕМЬИ

Соскучились по родным? Поучаствуйте во всероссийском флешмобе «Время для семьи». Для этого:

- Позвоните родителям или бабушке с дедушкой и узнайте историю их знакомства (либо расскажите историю знакомства со своей второй половинкой).

- Опубликуйте эту историю в социальных сетях вместе с фотографией ваших родных или второй половинки с хештегомфлешмоба #ВРЕМЯДЛЯСЕМЬИ.

- Используйте маску в инстаграм, снимайте сториз и отмечайте аккаунт @time_forfamily

Ссылка на маску:https://www.instagram.com/ar/397872104480300/

Акция «Лес во имя любви»

Еще одна акция, которая поможет почувствовать близость родных через расстояния и годы, она называется «Лес во имя любви». Всем желающим предлагается купить сертификат на саженец дерева, который посадят волонтеры в нескольких регионах России на территориях, пострадавших от лесных пожаров. Таким образом участники акции совершат доброе дело во имя любви и позаботятся о будущих поколениях, подарив им лес. На сайте https://posadiles.ru/ можно выбрать нужное количество деревьев, дизайн сертификата и вписать туда имена дорогих сердцу людей.

Приз викторины - поход в Самарский зоопарк всей семьей

Ко Дню семьи, любви и верности группа ВКонтактеСамарской городской администрации подготовила интерактив с призом. Каждый день в группе будут выкладывать пост-викторину, в котором, выполняя задания, нужно зарабатывать баллы. Первые, правильно ответившие в комментариях, получат баллы от 1 до 10: первый комментарий получает 10 баллов, второй – 9 баллов, а 10-й и более комментарии соответственно получат по 1 баллу. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам всех шести конкурсов. Счастливчик получит семейный сертификат на посещение Самарского зоопарка, как только он откроется.

Конкурс «В кадре – семья»

В этом фотоконкурсе приглашает принять участие Самарская публичная библиотека.

Ведь фотография – это история и воспоминание. В День семьи, любви и верности давайте поделимся яркими моментами жизни. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно на своей стене ВКонтакте разместить фото с хэштегом#ВКАДРЕСЕМЬЯ. Фотографии будут оцениваться в номинациях «Самое веселое семейное фото» и «Самое романтичное семейное фото». 8 июля можно посмотреть подведение итогов конкурса в группе Самарской публичной библиотеки ВКонтакте.

Онлайн-спектакль «Алмазный мой венец» (12+)

8 июля самарцев приглашают на онлайн – моноспектакль, который погрузит зрителей в богемную атмосферу 20-х годов. Артист Геннадий Муштаков будет повествовать от первого лица о последних представителях Серебряного века.Актер приглашает в увлекательное путешествие, где все персонажи выступают под прозвищами-масками. Королевич, Белоснежка, Мулат – в этих героях интересно узнать известных деятелей культуры, поэтов, писателей…

КОГДА: 8 июля, 21.00.

ГДЕ: https://vk.com/theatersamarasquare?w=wall-2792787_5853%2Fall

Лекция «Где и как молились самарцы»

Такую лекцию можно будет послушать и посмотреть онлайн в паблике Самарской детской картинной галереи. Не стоит забывать, что День святых Петра и Февронии - религиозный праздник, 8 июля в храмах Самары пройдут службы в честь этих святых. Так что лекция о том, где молились самарцы в прошлом веке, будет актуальна.

Участникам лекции покажут православные церкви и молельные дома, единоверческую церковь и католический костел. Можно будет узнать о реализации проекта исторической мечети и хоральной синагоги. Заведующий лекционным отделом музея историк Александр Житков расскажет о местах, где некогда в Самаре стояли храмы, об их старостах, о строителях и архитекторах.

КОГДА: 11 июля, 16.00.

ГДЕ: https://vk.com/lektormdkg

Мастер-классы живописи в Самарском художественном музее

Самарский художественный музей открыл долгожданный цикл пленэров и мастер-классов с участием известных самарских художников. Творческий процесс проходит под открытым небом, во внутреннем дворике музея, благо погода позволяет. Мастер-классы проходят по субботам, в прошлые выходные урок вела художница Евгения Тарасова. Ученики рисовали картины на тему беззаботных летних каникул. Следующее занятие – в субботу, 11 июля, начало в 12.00.

Мастер-класс проходит по записи по телефону 8 (846) 332-05-64.

КОГДА: 11 июля, 12.00.

ГДЕ: Самарский художественный музей, ул. Куйбышева, 92.

Экскурсии по родному городу

Наш город – это то место, где мы родились и живем, где мы стали семьей, у нас появились дети… Так почему бы День семьи, любви и верности 2020 не отметить праздничной, необычной экскурсией по Самаре? Лучше это сделать в выходной день вечером – получится романтичная прогулка по летнему городу. Выбирайте…

«Джаз на крыше»

Вы сможете провести вечер на открытой крыше-веранде с живым джазом и ужином. С высоты веранды будет открываться прекрасный вид на старую Самару, на гостиницу»Лотте», католический костел и другие достопримечательности. Гостей ждет ужин на мангале и выступление джазовой группы. Пожелание от организаторов – не брать с собой детей, не забыть защитные маски и перчатки. Бронировать экскурсию нужно заранее.

Для записи нужно оставить сообщение в группе - https://vk.me/gorod_kurort.

КОГДА: 11 июля, 20.00

ЦЕНА: 1600 руб.

Ночная экскурсия по старому городу «Ночь. Улица. Фонарь»

Ночью Самара совсем другая. Хотите убедиться, запишитесь на эту экскурсию. Вы увидеите наш город в огнях, услышите невероятные истории о самой секретной свадьбе, о том, как самарский купец попал в психушку, о месте, где был найдет клад, и еще много интересного. В финале гостей ждет коктейльная вечеринка и файер-шоу.

Для записи на экскурсию напишите в сообщения группы https://vk.me/gorod_kurort название экскурсии, количество человек и Ваш контактный номер телефона

КОГДА: 11 июля, 21.00.

ЦЕНА: 750 руб.

Историческо-эротическая экскурсия «Секс в уездном городе»

Эта экскурсия с возрастным ограничением 18+. На ней во время пешей прогулки можно будет узнать пикантные подробности про известные самарские улочки, скверики и здания, истории о первом самарском секс-шопе и стриптиз-клубе, где был квартал красных фонарей, подробности о личной жизни Владимир Ленина и Валериана Куйбышева…

Для записи на экскурсию напишите в сообщения группы https://vk.me/gorod_kurort название экскурсии, количество человек и Ваш контактный номер телефона.

КОГДА: 12 июля, 17.00.

ЦЕНА: 350 руб.

«Ночь темна и полна ужасов»

Вы сможете под руководством самой настоящей ведьмы пройтись по самым «темным» и «нехорошим» уголкам древнейшего района города, услышать леденящие кровь легенды и побывать в Музее городских легенд. А в конце прогулки примите участие в тайном чаепитии.

Для записи на экскурсию напишите в сообщения группы https://vk.me/gorod_kurort название экскурсии, количество человек и Ваш контактный номер телефона.

КОГДА: 12 июля, 21.00.

ЦЕНА: 400 руб.

«Двойное удовольствие»

Для своей единственной и неповторимой половинки в честь Дня семьи, любви и верности 2020 сделайте подарок – экскурсию на двоих в аристократическую сидрерию «No beer. Cidrerie». Вас угостят холодным сидром – сухим и послаще, закусками, расскажут интересные истории о старой Самаре. Вечер пройдет под звуки джаза и песен из бродвейских мюзиклов в исполнении мужского голоса и классической гитары. Очень романтично и изысканно!

Записаться можно так:

Сообщением в группу- https://vk.me/ekskursii_po_samare

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КОГДА: 12 июля, 17.00.

ЦЕНА: 2200 руб.