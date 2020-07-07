2020-07-07T15:46:21+03:00
Политика

Партия «Новые Люди» сформировала список кандидатов в депутаты на участие в районных выборах

3 июля в партии состоялась конференция по выдвижению кандидатов в депутаты советов муниципальных районов Самары. Выборы пройдут 13 сентября
Поделиться:
Все кандидаты – дебютанты в политикеВсе кандидаты – дебютанты в политике
Изменить размер текста:

«Новые Люди» партия молодая, но в России зарегистрировала уже 55 региональных отделений, а на выборы различных уровней власти ей выдвинуты 600 человек. Список в Самаре внушительный – 160 кандидатов. Помимо этого рекорда «Новые Люди» стали первыми из всех партий, кто подал списки на участие в выборах в городе на Волге.

- В первую очередь при формировании списков мы смотрели, кто действительно хочет что-то делать для людей. И не только хочет, но уже сделал, - отметил основатель партии, известный российский предприниматель Алексей Нечаев. – Получилось, что у нас очень хорошие кандидаты, сильные. Прекрасная команда, дополняющая друг друга. Я думаю, что если бы было понимание, что политика в стране теперь разрешена, то мы бы собрали еще больше людей.

Все кандидаты – дебютанты в политике. Осуществлять регулярное кадровое обновление – один из главных пунктов программы партии. «Новые Люди» считают, что власть должна быть сменяемой, а выбирать глав муниципальных образований необходимо по результатам прямых выборов.

- Мы партия конструктивной оппозиции. Мы не критикуем ради критики, а предлагаем конкретные и новые решения тех проблем, в которых считаем себя компетентными. В некоторых регионах мы увидели жесткое противодействие без объяснений причин. По сути, местные власти показали свою неспособность воспринимать даже в перспективе хоть какие-то перемены, - прокомментировал последние события основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре столкнулись два трамвая
В Самарской области утонул 57-летний мужчина и 10-летний ребенок
МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки товаров из районных продуктовых магазинов
В Самаре задержали двух ранее судимых драгдилеров
В Самаре 61-летняя женщина на БМВ проехала на красный свет и устроила ДТП
В Тольятти на балконе жилого дома взорвался газовый баллон
В Самаре побит рекорд аномальной жары 45-летней давности
В Правительстве Самарской области кадровые изменения
Утверждены правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19
В Самарской области за сутки излечили от коронавируса 65 человек
Стало известно, где и как заболели COVID-19 еще 102 жителя Самарской области
В Самарской области нашли еще 102 больных коронавирусом
«За кустами пешеходов не видно»: в Тольятти на улице Полякова сбили девушку
Изменилось время начала матчей "Оренбурга" с ЦСКА и "Ростовом"
Новый тренер "Крыльев" рассказал, что поможет клубу остаться в РПЛ
В Самаре ищут нового руководителя фонда капремонта