Партия «Новые Люди» сформировала список кандидатов в депутаты на участие в районных выборах

«Новые Люди» партия молодая, но в России зарегистрировала уже 55 региональных отделений, а на выборы различных уровней власти ей выдвинуты 600 человек. Список в Самаре внушительный – 160 кандидатов. Помимо этого рекорда «Новые Люди» стали первыми из всех партий, кто подал списки на участие в выборах в городе на Волге.

- В первую очередь при формировании списков мы смотрели, кто действительно хочет что-то делать для людей. И не только хочет, но уже сделал, - отметил основатель партии, известный российский предприниматель Алексей Нечаев. – Получилось, что у нас очень хорошие кандидаты, сильные. Прекрасная команда, дополняющая друг друга. Я думаю, что если бы было понимание, что политика в стране теперь разрешена, то мы бы собрали еще больше людей.

Все кандидаты – дебютанты в политике. Осуществлять регулярное кадровое обновление – один из главных пунктов программы партии. «Новые Люди» считают, что власть должна быть сменяемой, а выбирать глав муниципальных образований необходимо по результатам прямых выборов.

- Мы партия конструктивной оппозиции. Мы не критикуем ради критики, а предлагаем конкретные и новые решения тех проблем, в которых считаем себя компетентными. В некоторых регионах мы увидели жесткое противодействие без объяснений причин. По сути, местные власти показали свою неспособность воспринимать даже в перспективе хоть какие-то перемены, - прокомментировал последние события основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.