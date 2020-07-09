Хачатуров Данил Эдуардович: Конкуренция в бизнесе – огромная мотивация побеждать

Только вспомните, как в 2015 году лидер компании взял за цель выйти на уровень сборов – 200 млрд рублей. Главное, что его планы были осуществимы. Это были не просто слова брошенные на ветер, а слова, которые подкреплялись действиями.

Сотрудники “Росгосстрах” положительно отреагировали, когда узнали, что президент компании Хачатуров Данил Эдуардович хочет превысить достижения плодотворного 2014 года. И как тут не поверить в амбициозные планы лидера компании, ведь даже в год кризиса для страховой отрасли, показатели “Росгосстрах” были на высоте. Конечно, для кого-то план – выйти на уровень сборов 200 млрд рублем мог бы показаться слишком заоблачным, но для тех, кто видел результаты работы Данила Хачатурова, это казалось вполне реальной задачей.

Победный 2015 год для тогдашнего президента “Росгосстрах” Хачатурова Данила Эдуардовича

Чтобы прийти к желаемым результатам, в 2015 году Данил Хачатуров принял решение сделать свою стратегию в каждом регионе.

“Конкурентная война серьезна. Здесь важная задача – устоять и не уступать. Это – наш рынок, мы на нем перетерпели все, что могли”, – отметил Хачатуров Данил Эдуардович.

А ведь то, что “Росгосстрах” перетерпел на страховом рынке все, что мог, впоследствии и сделало компанию лучшей. Хотя выгоднее было заниматься только удерживанием и расширением доли “Росгосстрах” в сборы по ОСАГО, экс-президент никогда не оставлял без внимания другие важные перед госстраховцами задачи. Страховая компания являлась и является лидером, поскольку уделяет должное внимание всем направлениям работы: борьбе за первенство в автокаско, развитие массовых видов как добровольных, так и обязательных страхований, расширение программ накопительного страхования жизни и так далее.

Чтобы перспективы для роста “Росгосстрах” были всегда, Хачатуров Данил Эдуардович, в том же 2015 году, придумал план по расширению. Поэтому он уделял внимание не только страховым проектам. Для офисного канала как и прежде приоритетно было привлечение депозитов (как граждан, так и юридических лиц) и развитие другой банковской деятельности, перед НПФ РГС стояла задача преумножить базу клиентов и занять позиции абсолютного лидера рынка негосударственного пенсионного обеспечения.

Экс-президент “Росгосстрах” был уверен, что госстраховцы “переросли” страхование как отрасль. Новые шаги в развитии компании помогли запустить перспективные “смежные” проекты, что, по мнению Данила Хачатурова, с годами расширит долю рынка минимально до третьей части. Стоит отметить, что весь страховой рынок тогда был равен триллиону рублей. Получить третью часть, это звучит очень даже заманчиво. В 2015 году Данил Хачатуров замахнулся на высокие результаты, что было только началом великих дел (не просто идей). И, как мы можем отметить спустя годы, то время и правда было для “Рососстраха” только стартом масштабных побед.

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