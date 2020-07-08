В Самаре на аллеях посадили капусту. Почему это нормально и чем еще удивят

Недавно самарцы сфотографировали на проспекте Юных Пионеров необычное растение, подозрительно похожее на капусту. Снимком горожане поделились с «КП-Самара». Мы задали мэрии закономерный вопрос – что это? И кто решил посадить на городских аллеях эту дачную культуру?

«Выращиваем только один год»

Загадочное растение действительно оказалось самой настоящей капустой. Правда, не сельскохозяйственной, а декоративной. Как рассказали журналисту «КП-Самара» в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, такая декоративная капуста активно применятся для оформления городских объектов. Например, в этом году ее высадили в Самаре на Аллее Трудовой Славы, в «Детском сквере» на улице XXIIПартсъезда и других местах.

Капуста на аллее удивила горожанФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Декоративная капуста относится к семейству крестоцветных, это около 50 разновидностей растений. Как и многие другие виды капусты, декоративные формы имеют двухлетний цикл развития: в первый год формируется розетка листьев, а на второй сезон растение зацветает и плодоносит. Для оформления городских объектов декоративную капусту выращивают как однолетник, - объяснил начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев.

В мэрии также рассказали, чем хороша эта культура. Декоративная капуста с июля до ноября сохраняет красивый вид, стойко переносит заморозки до - 8°С, причем на холоде растение становится еще ярче, а также хорошо переносит пересадку.

- Как правило, центральная часть таких растений окрашена не в зеленый, а в нежно-кремовый, фиолетовый или пурпурный цвета. Края у листьев рассеченные, по мере роста они становятся курчавыми, отчего все растение выглядит пышным и ажурным, - похвалил растение Леонид Дюгаев.

Однако на проспекте Юных Пионеров капуста все же зеленая и какая-то немного пожухлая. Может, климат не подошел?

Самарская набережная украсилась цветамиФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Аллеи украсят петунии, а набережную - ангелонии

В департаменте рассказали, какие еще новые сорта растений в этом году впервые используют для озеленения самарских улиц. Это петунии «SUCCESStm 360 », «Капри», «Тритуния», «Кан Кан» и «Дуо», которые славятся крупными цветками и компактными кустами. Кроме того, на городских аллеях высадили ипомеи бататы «Свит Каролайн и Грин» и «Свит Каролайн и Пепл» с красивыми разноцветными окрасками.

Новинки цветочного царства появились и на набережной. Здесь впервые высадили ангелонию, мимулюс и немезию. Как говорят специалисты, эти растения сразу обращают на себя внимание разнообразием окрасок и необычной формой соцветий.

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Декоративная капуста

Красивое и неприхотливое растение ярких окрасок, нередко используется для оформления бордюров клумб, сохраняет яркость красок до осени. Съедобна.

Декоративная капуста бывает самых разных расцветок. Фото: 7dach.ru

Ипомеи бататы

Вьюнки ипомеи бататы называют "цветком утренней зари". Это растение распускается рано на рассвете, когда все остальные соседи по клумбе еще спят. Эти вьюнки используют для оформления ландшафта, изгородей и т.д.

Ипомею используют для ландшафтного дизайна. Фото http://rostok.info/

Ангелония

Довольно неприхотливое растение с красивыми цветами. Цвете на протяжении всего лета. Образует пышный куст.

Ангелонию теперть можно увидеть на самарской набережной. Фото bookflowers.ru

Мимулюс

Неприхотливое растение, цветет все лето. Цветки, как правило, обладают пестрой окраской.

Мимулюс активно выращивают многие садоводы. Фото greeninfo.ru

Немезия

Растение родом из Южной Африки, названо в честь греческой богини Немезиды. В средних широтах как правило выращивают в качестве однолетника.