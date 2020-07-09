"Барменов за перегородку не спрячешь": владелец самарского бара рассказал, как пандемия убивала общепит

В июле в Самаре начали в полную силу работать рестораны - конечно, с ограничением числа посетителей и санитарными требованиями. Жители обрадовались и ринулись - особенно в бары и кофейни.

Соучредитель бара "Боря" Антон Синцов в студии радио "КП-Самара" рассказал всю правду о том, как небольшие заведения общепита в регионе переживали пандемию, кому оказалось сложнее - ресторанам или маленьким барам. И как сейчас общепит возвращается к жизни - без сложностей не обошлось.

"Раздали все деньги и ждали"

Как пережили период изоляции самарские кафе и рестораны? В студии радио "Комсомольская правда - Самара" соучредитель бара "Боря" Антон Синцов 00:00 00:00

За неделю до объявления режима самоизоляции нас ограничили 50 человек, а с 28 марта объявили, что закрываемся на неопределенный срок. Первые две недели переживали и грустили. Тогда не было ничего. Мы оплатили людям март, то, что они заработали, и начали платить апрель. Нам повезло, мы сумели договориться с арендодателем, который согласился ждать денег. Человек оказался понимающий, сразу сказал, что будет ждать - и ждет сейчас, до последнего.

За поддержкой мы сами не обращались до момента, когда государство объявило, что 12 тысяч рублей может получить каждый работник на предприятии, где людей не сокращали. У нас официально числится семь человек, есть люди по договорам, охрана. Мы никого не сокращали и смогли претендовать на эти меры поддержки.

Конечно, людям тоже было сложно: в общепите люди получают за отработанные часы. Если обычно бармен получает 25-30 тыс рублей без чаевых, то в это время пришлось сидеть на минимальном окладе.

Все то, что мы накопили за это время, мы выдали нашим людям в качестве зарплаты, платили за коммуналку, за интернет. Слава Богу, что хотя бы сейчас это открылось.

Во время пандемии мы ничего не могли делать. У нас около 20% продаж это кухня, в основном - алкоголь. Конечно, мы не могли работать на доставку. Кофейням, ресторанам было немного легче - они могли работать на вынос или на доставку. Алкоголь нельзя доставлять по закону.

"Потерпели бы еще три месяца, но это все"

Как и все мы не хотели бы второй волны пандемии, запретов. Но мы пострадаем, наверное, меньше всех. У нас маленький бизнес и нам проще, чем большим сетям. У нас нет миллионных расходов на персонал и аренду. Поэтому - закроют так закроют, месяц-два-три мы можем потерпеть, именно потерпеть. Конечно, при условии поддержки государства.

Открылись мы в пятницу две недели назад. Пришлось внести серьезные изменения. Персонал работает в масках, моем полы каждый час, закупили лампы специальные дорогие, протираем столы после каждого гостя. В пятницу у нас выстроилась очередь перед входом и стало даже немного страшно. Стоял управляющий на входе, считал людей. Необычно было барменам работать столько часов в маске и перчатках, уборщицы уставали.

Мы понимали, что всех гостей не примем, конечно, начались скандалы. Пришлось искать пути решения таких проблем. В ресторанах просто обеспечить количество людей на 4 кв.м. В баре с активной стойкой сделать это непросто. Бармена не получится спрятать за перегородку, сама стилистика работы предполагает общение персонала и клиента. Конечно, сейчас его стало меньше.

Мы поступили просто: поделили площадь бара на 4 кв.м. и посчитали сколько людей смогут присутствовать одновременно. Столько и пускаем. У нас для всех есть одноразовая посуда. Главная задача - предотвратить какие-то скандалы. Люди очень соскучились по всему этому досугу. Но в субботу нам уже стало легче, во всем разобрались.

"Пока цены повышать не будем"

В нашем бизнесе рентабельность и так невысокая. Я не думаю, что наш доход - если новых закрытий не будет - сильно упадет. Мы всегда делали ставку на недорогой продукт. Да, расходов стало больше: покупать новые лампы, дезинфекцию. Пока цены не собираемся повышать, только если сильно вырастет стоимость продуктов.

У нас - у баров - нет какой-то общей ассоциации. Мы все знакомы, общаемся, советуемся. Это некая дружественная история, мы собираемся, обсуждаем, как все реализовать, как соблюсти требования и не потерять посетителей, как работать с барной стойкой. Я надеюсь, что в скором времени все успокоится и стабилизируется. И все смогут спокойно работать.

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ЭКСПЕРТНО

Алексей Бобков, глава ассоциации ресторанов Самарской области:

- Маленькие заведения общепита и так открывают энтузиасты. Эти люди берут кредиты, уходят с работы наемной и радуются, что смогли начать свое дело. А тут им раз и пандемия, раз - и работать нельзя. Конечно, это большой удар.

Немногие предприятия готовы зарабатывать на выносе и доставке. К тому же в целом даже те компании ,которые изначально работали на доставку, ощутили падение выручки. Все люди оказались в одной ситуации - у потребителей тоже упали доходы, они стали больше экономить.