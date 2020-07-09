Переправа через Волгу в Самаре: самое полное расписание всех рейсов, цены на билеты

Лето в разгаре: самое время отправиться за Волгу. Уставшие от жары самарцы с удовольствием уезжают на выходные или на всю неделю на правый берег, чтобы спокойно позагорать и искупаться. Многие по традиции ставят палаточные лагеря или бронируют домики на турбазах за Волгой. В Самаре действует несколько переправ – отправиться за Волгу можно с Речного вокзала, Ульяновского спуска, пристани на ул.Осипенко, паромной переправе на ул.Лейтенанта Шмидта, Поляны им.Фрунзе и с Красной Глинки. Собрали для вас самое полное расписание переправы через Волгу, выяснили, куда и откуда можно уплыть, а также сколько стоят билеты и можно ли взять с собой велосипед.

С Речного вокзала вверх по течению

На Проран-Рождествено

Отправление в Рождествено ежедневно в 6.00, 6.45, 9.15, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30, 19.00, 21.00. С заходом на Проран – в 8.15, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00.

Обратно в 6.00, 6.45, 7.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.45, 18.15 и 20.00, с заходом на Проран – в 6.45, 7.30, 9.00, 13.00, 15.00 и 18.15.

Стоимость билета: Полный 80 рублей, детский 40 рублей, можно взять с собой велосипед - 120 рублей.

На Поляну им. Фрунзе – Ширяево - Богатырь - Солнечную поляну – Зольное

Отправление ежедневно в 8.30 от и 18.30 от речного вокзала , от Поляны им.Фрунзе – в 9.30 и 19.30. Обратно в 6.10 и 15.10. Цена билета до поляны им.Фрунзе 75 рублей (детский 37,5 рублей), до Ширяево – 115 рублей (57,5 рублей детский), до Богатыря - 120 (детский - 60 рублей), до Солнечной поляны 125 рублей (детский 67,5 рублей), до Зольного - 145 рублей (детский - 72,5 рублей). Можно взять велосипед (120 рублей).

На Пляж им.Фрунзе - Подгоры - Гаврилова Поляна

Отправление с речного вокзала в 7.45 и 17.15, с поляны им.Фрунзе в 8.45 и 18.15. Обратно с Гавриловой поляны в 10.00 и 19.30, с Подгор – в 10.20 и 19.50, с пляжа им.Фрунзе – в 10.45 и 20.15.Цена билета – 100 рублей (детский - 50). Можно взять с собой велосипед (120 рублей).

С Речного вокзала вниз по течению:

На Нижний пляж (о.Поджабный) - Шелехметь

Отправление ежедневно в 8.15 и в 16.00. Обратно в 9.30 и 17.15 от Шелехмети, в 10.15 и 18.00 от Нижнего пляжа. Цена билета – 75 (37,5 рублей) до Нижнего пляжа, до Шелехмети - 105 рублей (детский 52,5 р).

На Винновку

Отправление ежедневно в 8.15, 13.00, 16.00, в субботу и воскресенье дополнительно в 11.30, с понедельника по субботу в 19.00, в воскресенье - в 20.00, обратно - в 5.15. Цена билета – 115 рублей (детский - 57,5 рублей) до монастыря, 125 рублей (62,5 р.) – до Осиновки.

Теплоходики рассекают по Волге целыми днямиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С Ульяновского спуска

На Рождествено

Работает частная переправа, максимум 11 человек в лодке. График работы с 07:00 до 19:30. Катера отправляются по мере наполнения. Цена билета - 100 без велосипеда, 250 с велосипедом. Телефон для связи - +7 (917) 143-72-11.

С пристани на Осипенко

На «Зеленую Рощу»

Отправление в 7.00 (будни), 7.45, 9.00, 10.00 (выходные), 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 (выходные), 21.00. Обратно – в 6.40, 7.15, 8.30, 9.30 (выходные) 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 (выходные), 20.30. Цена билета 70 рублей

На Поляну им.Фрунзе - Пляж им.Фрунзе - Подгоры - Гаврилову поляну

Отправление ежедневно в 8.00 и в 17.30, в субботу и воскресенье дополнительно в 11.30. Цена билета до Поляны им.Фрунзе 75 рублей (детский 37,5 рублей), до пляжа им.Фрунзе, Подгор и Гавриловой поляны – 100 рублей (детский 50 рублей). Можно взять с собой велосипед, стоимость провоза - 120 рублей.

С Октябрьского спуска (ул.Лейтенанта Шмидта)

Ходит паром до Рождествено, можно переправиться с автомобилями и велосипедами. Отправление ежедневно в 8.00, 11.00, 14.00 и 18.00, по пятницам и воскресеньям дополнительно в 20.00. Обратно – в 6.00, 9.30, 12.30, 16.30, в пятницу и воскресенье дополнительно в 19.30.

Цена билета – 100 рублей для взрослого, 50 рублей – для ребенка. Перевезти велосипед стоит 120 рублей, мопед – 225 рублей, мотоцикл – 320 рублей, квадрацикл - 340 рублей, автомобили – от 460 до 850 рублей, Газель – 930 рублей, Грузовики – 2100 рублей.

С поляны им.Фрунзе

На Пляж им.Фрунзе – Подгоры - Гаврилову поляну

Отправление ежедневно в 8.50 и 18.20, обратно с Гавриловой поляны в 10.00 и 19.30, с Подгор – в 10.20 и 19.50, с пляжа им.Фрунзе – в 10.45 и 20.15. Цена билета до пляжа им.Фрунзе 75 рублей (детский 37,5 рублей), до Подгор и Гавриловой поляны - 100 рублей (детский 50 рублей). Можно взять велосипед (120 рублей).

На Ширяево – Богатырь - Солнечную поляну - Зольное

Отправление ежедневно в 9.30 от и 19.30. Обратно в 6.10 и 15.10. Цена билета 110 рублей (детский 55 рублей), до Зольного - 120 (детский 60 рублей). Можно взять велосипед за 120 рублей. Также до Ширяево можно уехать на катере вместимостью до 5 человек, стоимость переправы от Поляны им.Фрунзе до Ширяево – от 2500 рублей за лодку.

На о.Зелененький

Работает частная переправа – на катере вместимостью до пяти человек можно переправиться на остров Зелененький за 1200 рублей. Обратно заберут по звонку лодочнику за ту же сумму

С причала на Красной Глинке

Работает частная переправа на о.Зелененький (база отдыха «Чайка), теплоход ходит от причала кафе «У Васи». Отправление с понедельника по четверг в 9.15 и 18.15, обратно в 10.30 и 19.30. В пятницу, субботу и воскресенье дополнительно ходит теплоход в 13.30 на остров и 16.30 - обратно. Стоимость переправы – 70 рублей.

Также работает лодочная переправа. Например, уплыть в Ширяево обойдется примерно в полторы тысячи рублей за лодку до пяти человек.