Ждал помощи, а получил штраф: в Самаре со двора снова выживают одну из последних голубятен

В Самаре снова нависла угроза над последней голубятней Приволжского микрорайона. Вместо того, чтобы помочь птицам переехать на новое место, власти выписали пенсионеру-голубятнику штраф. А на площадке для переезда, которую обещали обустроить до конца апреля, до сих пор большая яма.

«Акт – просто формальность»

В феврале весь двор на ул.Бубнова в Приволжском микрорайоне Самары грудью встал на защиту последней голубятни района, которую держит местный пенсионер Иван Никульшин. Два небольших аккуратных домика с мирными птицами внезапно оказались внутри санитарной зоны инженерных коммуникаций, коммунальщики пожаловались в районную администрацию, те попросили документы на землю, которых, конечно, не оказалось. Иван Никульшин неоднократно пытался было оформить участок в несколько квадратных метров в аренду, но получал отказ – мешали те самые коммуникации.

У Ивана Никульшина уже скопилась целая папка переписки с властямиФото: Ольга НОВИКОВА

Птицы оказались под угрозой выселения. Пенсионер рассказал о своей беде соседям, те вмиг собрали больше сотни подписей в поддержку голубятни, которую любит весь двор – дети и взрослые охотно общаются с ручными птицами, наблюдают за ними, переживают за их судьбу. Местные жители благоустроили территорию - забор голубятни увивают растения, вокруг цветут цветы, и, конечно, люди не хотят потерять этот уголок живой природы в пыльном мегаполисе.

В голубятне Ивана Никульшина много породистых голубейФото: Ольга НОВИКОВА

В феврале, когда история стала достоянием общественности и получила широкий резонанс, администрация Промышленного района нашла, казалось бы, оптимальный компромисс. Замглавы администрации Игорь Летичевский заявил – голубятню не снесут, а перенесут на участок в ста метрах от предыдущего. Правда, расположена новая площадка аккурат за местной помойкой, а на земле красуется яма, но районные власти пообещали, что приведут в порядок площадку к апрелю и окажут поддержку в перевозе голубятни. Сотрудник муниципального земельного контроля все равно составил акт, что Иван Никульшин самовольно пользуется участком, но заверил, что это просто формальность. Однако все оказалось совсем не так – вместо помощи и поддержки пенсионер-энтузиаст получил от властей штраф.

Голубятня - уголок зелени и живой природы в мегаполисеФото: Ольга НОВИКОВА

«Самовольно захватил участок»

Иван Николаевич держит в руках очередное письмо от администрации и сокрушенно качает головой. В официальной бумаге его уведомляют о штрафе в шесть тысяч рублей за самовольный захват муниципальной земли – да-да, на основании того самого акта о самовольном пользовании участком, который оказался вовсе не формальностью. Сумма для пенсионера немалая, но дело не только и не столько в деньгах.

- Как же так? Это и есть та самая помощь, которую мне обещали? – чуть не плачет Иван Никульшин, показывая целую стопку документов журналисту «КП-Самара». – Мне звонили из администрации района 28 апреля, в разгар пандемии и режима самоизоляции. Интересовались, перевез ли я голубятню. Я конечно удивился – новую площадку-то никто и не думал подготовить, и яму засыпать. Как же я должен был перевозить птиц, да еще без помощи? 6 мая пришло еще одно письмо – как только закончится самоизоляция, я должен самостоятельно увезти голубей на новое место. А куда? В яму?

Сейчас на месте будущей новой площадки под голубятню красуется большая ямаФото: Ольга НОВИКОВА

На месте, определенном замглавы района для переезда голубей, действительно до сих пор находится яма – поставить здесь даже небольшие голубиные домики совершенно невозможно.

«Должен был сам обратиться в департамент»

В мэрии разводят руками – дескать, беседу с пенсионером Никульшиным провели, он подтвердил, что занимает участок незаконно.

- По результатам осмотра внутридворовой территории была определена альтернативная площадка, на которую запланировано перемещение голубятни. Но для этого Ивану Николаевичу нужно было оформить этот новый участок земли на себя, обратиться с соответствующим заявлением в департамент градостроительства, - пояснили в мэрии журналисту «КП-Самара». - В администрацию района неоднократно поступали обращения коммунальных служб о выносе из охранной зоны станции подкачки воды незаконного объекта – голубятни, которая в свою очередь размещена на системе коммуникаций.

Иван Никульшин ежедневно поддерживает в голубятне порядокФото: Ольга НОВИКОВА

В администрации Промышленного района заверяют - после получения Иваном Никульшиным разрешительной документации на использование земельного участка они готовы оказать содействие в перемещении голубятни.

Голуби вернулись издалека

28 июля к Ивану Никульшину приедет комиссия, которая снова будет решать, что делать с голубятней и как наказать нерадивого пенсионера, самовольно захватившего ценный участок городской земли. В ожидании строгого приговора Ивана Николаевича радуют только голуби. Птицы не знают, что их обитель находится под угрозой и все так же каждое утро взмывают высоко в небо, хлопают крыльями, кружат над двором. Вьют гнезда в уютных домиках, высиживают яйца и растят птенцов.

Голуби вьют гнезда в уютных домикахФото: Ольга НОВИКОВА

- В этом году на 23 февраля друзья из Воронежа подарили мне еще одну пару породистых голубей, - любовно рассказывает о своих питомцах Иван Никульшин. – У них уже появилось потомство – красивые, пестрые, черно-белые. А еще, представляете, ко мне вернулись несколько птиц из тех, которых я в прошлом году в районы отдавал. Из Чапаевска голубь прилетел, из Кинельского района. Я сначала не поверил своим глазам, даже кольца на лапках проверил – точно они! Такое расстояние преодолели, чтобы в родной дом попасть!

Местные дети любят наблюдать за птенцами голубейФото: Ольга НОВИКОВА

Иван Никульшин и все жители микрорайона искренне надеются, что власти все-таки прислушаются к их пожеланиям и помогут сохранить последнюю голубятню Приволжского микрорайона.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/789564" frameborder="0"></iframe> В Самаре последняя голубятня Приволжского микрорайона борется за жизнь.Ольга НОВИКОВА

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