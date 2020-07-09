2020-07-09T16:50:35+03:00
Здоровье

Самарцам предлагают позаботиться о здоровье своих суставов

Современная медицина способна помочь в борьбе с болью в суставах
Кристина АДАЕВА
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Берегите свое здоровьеБерегите свое здоровье
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Тяжело вести активный образ жизни, когда суставы все время напоминают о себе ноющей болью. Боли сковывают движения, заставляют отказаться от спорта, от летних велопрогулок, дают знать о себе при дачных делах. Столкнуться с такой бедой может каждый независимо от возраста. Особенно часто проблемы с суставами застают врасплох профессиональных спортсменов, которые во время тренировок получили травму.

Чтобы лето наполнилось активностью, а суставы перестали напоминать о себе, придется обратиться к врачу. Народные рецепты и бабушкины советы в этом вопросе плохие помощники. Универсального ответа на вопрос, как вылечить ту или иную болезнь суставов нет. Подходы индивидуальны для каждой конкретной ситуации. В большинстве случаев помогает комплекс лечебных мероприятий, включающий прием медикаментов, акупунктуру, физиотерапию, лечебную физкультуру, а в других случаях лишь операционное вмешательство Среди хирургических вмешательств, применяемых для решения проблем с суставами, можно выделить:

- эндопротезирование;

- околосуставная остеотомия;

- пункция;

- артроскопия. В ходе этого вмешательства хирурги удаляют нежизнеспособные ткани из полости сустава и при необходимости промывают ее лекарственными растворами.

Так можно удалить поврежденную часть мениска, восстановить связки, "залатать" поврежденный хрящ и выполнить множество других сложных хирургических манипуляций. Кроме того, артроскопические операции показаны людям с запущенным остеоартрозом.

Для тех, кто нуждается в таком вмешательстве, но все никак не решается, настало время. В Клиническом госпитале ИДК до 31 июля действует акция на артроскопическое лечение суставов.

Предложение распространяется на:

-артроскопический артролиз нижней конечности (без стоимости расходного материала);

-артроскопический шов повреждения Банкарта (без стоимости расходного материала);

-артроскопический шов повреждения ротаторов плеча (без стоимости расходного материала);

-артроскопическая пластика передней крестообразной связки (без стоимости расходного материала).

Кстати, такая операция может быть показана как людям до 30, так и пациентам более зрелого возраста.

В Клиническом госпитале ИДК на проведении артроскопических вмешательств специализируется ортопед высшей категории, Андрей Геннадьевич Куропаткин.

Перед операцией необходима консультация травматолога-ортопеда. Записаться можно по телефону 8 800 600 90 06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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