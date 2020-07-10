Хачатуров Данил: Что известно о бизнесмене из списка Forbes

Один из самых молодых и успешных бизнесменов начинал с должности вице-президента, а затем старшего вице-президента АКБ “БИН”. Больше информации о Хачатурове Даниле Эдуардовиче – в материале.

Первое, что стоит выделить в биографии Данила Хачатурова – это вуз. Без высшего образования вряд ли карьера любого успешного человека была бы на высоте. Экс-президент “Росгосстрах” окончил Московский инженерно-строительный институт и Фин. академию.

Работа Данила Хачатурова с ОАО “Росгосстрах”

В 2002 г. началась история работы Хачатурова Данила Эдуардовича в страховой компании “Росгосстрах”. Сначала бизнесмен был просто советником генерального директора, но вскоре был назначен исполнительным директором. Он очень быстро перешел к посту президента компании. На этой должности Данил Хачатуров успел сделать многое: привнести свои инновационные проекты в компанию, сделать все, чтобы кадры в “Росгосстрахе” были самыми компетентными и постоянно совершенствовались, поднял страховую компанию на новый уровень.

Даже в сложное время для страховой отрасли и вообще, в сложное время для экономики России, “Росгосстрах” показывал удивительные результаты. Компания, во главе с Хачатуровым Данилом Эдуардовичем, с достоинством переживала любой кризис. Когда в 2014 году другие тонули в убытках, “Росгосстрах” закреплял доверие у деловых партнеров и клиентов. Прибыль в 2014 году с полиса “автогражданки” в результате превысила все ожидания. Она выросла на пять млн человек.

До 2017 года бизнесмен, благодаря своим продуманным стратегиям, развивал страховую компанию, трудно перечислить все победы на этом поприще. В рейтинге известных руководителей в 2010 году в “Коммерсантъ”, Данил Хачатуров заслуженно занял почетное 2 место в номинации “Страхование”.

В 2017 году бизнесмен попрощался с “Росгосстрах”, но все равно, даже до конца 2018 года, он стабильно входил в топ самых известных и часто упоминаемых в средствах массовой информации людей, связанных со страхованием.

Хачатуров Данил Эдуардович в “Форбс”

Экс-глава “Росгосстрах” неоднократно попадал в рейтинги самых богатых бизнесменов в РФ по версии Forbes. В 2017, когда он ушел из компании, он занял 48 позицию. Напомним, в журнале предоставляется перечень двухсот успешнейших бизнесменов России, занять в нем 48 место – очень почетно.

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