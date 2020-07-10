2020-07-10T15:13:03+03:00
Общество

В Самарской области возникли перебои с вакциной от бешенства

В министерстве разводят руками – на рынке дефицитной вакцины временно нет, купить ее невозможно, имеющиеся остатки распределяют вручную. Хватает не всем
Ольга НОВИКОВА
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Даже небольшой укус дворняжки может доставить массу неприятностейДаже небольшой укус дворняжки может доставить массу неприятностейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Самарской области начались перебои с вакциной от бешенства. На рынке образовался серьезный дефицит этого средства, закупить ее просто невозможно. В результате самарцы, пострадавшие от укусов животных, могут оказаться в очень неприятной ситуации.

Из травмпункта в больницу и обратно

- 3 июля в районе улицы Затонной на меня напала собака, дворняжка небольших размеров желто-серого цвета, - рассказал журналисту «КП-Самара» читатель Кирилл Гуров. - Укусила за щиколотку, особых повреждений нет – так, царапина! Но я направился в травмпункт. В больнице им. Н. И. Пирогова мне оказали первую помощь, сделали прививки от бешенства и столбняка. После этого отправили меня в поликлинику по месту прописки – это горбольница №6, чтобы я там сделал курс уколов от бешенства.

Однако вместо того, чтобы помочь, хирург, как рассказал Кирилл, только развел руками – мол, вакцин в больнице нет.

- Мне велели наблюдать за укусившей меня дворняжкой и явиться на прием через 10 дней, - рассказал Кирилл. – Такая перспектива меня не очень-то обрадовала. Я пошел к заведующей. Та направила меня в травмпункт больницы им. Н.А. Семашко. Но там мне сказали обратиться к главврачу своей больницы: дескать, в травмпунктах делать прививки повторно незаконно. У главного врача я выяснил, что вакцин нет в области вообще, и что они приедут только к концу июля. Я искал с родителями и друзьями клиники, в том числе и платные, искал аптеки с вакциной, но безрезультатно. И в минздрав обращались, и в страховую компанию – все безрезультатно!

"Вакцины на рынке нет"

В министерстве здравоохранения Самарской области журналисту «КП-Самара» подтвердили – в регионе действительно проблемы с вакциной от бешенства.

- В связи с отсутствием на рынке иммунобиологических лекарственных препаратов вакцины для профилактики бешенства в ряде субъектов РФ, в том числе в Самарской области, возникли временные трудности с поставками данного препарата в медицинские организации, - сообщили в минздраве. - Вакцина в настоящее отгружается частями в медицинские организации подведомственные министерству, оказывающие антирабическую помощь.

Правда, в ведомстве заверили, что пострадавших от укусов животных пациентов «перенаправляют в медицинские организации, имеющие в наличии на момент обращения препарат для оказания медицинской помощи в необходимом объеме». А если этого не происходит – посоветовали самарцам обращаться к главному врачу своей поликлиники.

- При укусе уличного животного, как взрослым, так и детям необходимо обратиться в ближайший травмпункт для проведения экстренной медицинской помощи, а также профилактики заболевания, - сообщили в минздраве. Дальнейшая вакцинация проводится в медицинском учреждении по месту прикрепления полиса ОМС. Показания для проведения вакцинации, а также схему лечения определяет лечащий врач. Для оперативности решения вопросов необходимо непосредственно обращаться к руководителю медицинского учреждения - главному врачу.

Кириллу Гурову это обращение не очень-то помогло – там, куда его направил главврач, молодого человека принимать наотрез отказались. Понадеялись на «авось» или испытывали похвальную уверенность в здоровье собаки?

Каков запас вакцины от бешенства в Самарской области на сегодняшний день и когда новые партии поступят в регион, в минздраве ответить затруднились. Поэтому самарцам лучше не рисковать здоровьем и обходить стаи бродячих собак стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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