2020-07-13T11:28:19+03:00
Спорт

Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020: прогноз на матч 29 тура РПЛ

Прогноз на матч 29 тура Российской премьер-лиги Крылья Советов - Краснодар. Игра пройдет 15 июля 2020 на стадионе «Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Южане борются за прямую путевку в ЛЧ, волжане – за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. Фото: ФК «Краснодар».Южане борются за прямую путевку в ЛЧ, волжане – за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. Фото: ФК «Краснодар».
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Прогноз на матч Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020 – 1:2.

29 тур Российской премьер-лиги сведет в Самаре местные «Крылья Советов» и «Краснодар». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают диаметрально противоположные задачи. «Крылья» стараются не вылететь из РПЛ, «Краснодар» хочет попасть в Лигу чемпионов без квалификационного раунда.

После 28 туров самарцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Это зона вылета. Но пока совершенно не понятно, рухнет ли команда, занявшая 15-ое место, в ФНЛ или останется в высшем дивизионе. Дело в том, что пока «Химки», которые финишировали вторыми в Футбольной национальной лиге, окончательно не объявили, пойдут ли они на повышение или нет.

«Крылья» отстают от спасительного 14-го места всего на одно очко. Чтобы обогнать «Тамбов», надо взять как можно больше очков и надеяться, что «волки» оставшиеся две встречи проиграют.

«Краснодар» пока третий. От идущего на втором месте «Локомотива» «быки» отстают на три очка. Однако у подопечных Мурада Мусаева игра в запасе.

В прошлом туре «Крылья Советов» впервые проиграли при Андрее Талалаеве. Российский специалист на финише сезона сменил на посту главного тренера самарской команды Миодрага Божовича. Талалаев сумел зарядить команду и в трех встречах «Крылья» взяли пять очков – сыграли вничью с «Локомотивом» и «Ростовом» и обыграли тульский «Арсенал 4:2. Однако в 28 туре волжане расслабились и не смогли справиться с московским «Динамо».

У «Краснодара» же дела пока не клеятся. «Быки» могли обогнать «Локомотив» и выйти на чистое второе место, однако свой шанс упустили. Сначала подопечные Мусаева сыграли вничью в южном дерби с «Ростовом», пропустив на последних минутах, потом уступили сначала «Зениту», а потом неожиданно «Рубину». Горькую пилюлю подсластила крупная победа дома над «Уралом» в предыдущем туре со счетом 3:0.

Фаворит предстоящего матча, ожидаемо, «Краснодар». На его победу букмекеры дают 1.8 – 1.9. Коэффициент на победу самарцев – 4.3 – 4.35. На ничью – 3.5 – 3.55.

На мой взгляд, «Крылья» дома дадут бой «быкам», но победить не получится. 2:1 – гости увезут из Самары три очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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