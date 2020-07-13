«Крылья Советов» рухнут в ФНЛ или героически спасутся: интрига двух последних туров РПЛ

До конца сезона в Российской премьер-лиге осталось два тура и чуть меньше недели, а интриг еще хватает. Одна из них – кто вылетит в ФНЛ. К сожалению для самарских болельщиков, у «Крыльев Советов» есть все шансы начать следующий сезон в первом дивизионе. Однако шанс остаться в РПЛ у волжан есть – все зависит как от «Крыльев», их прямых конкурентов и подмосковных «Химок».

«Разжимать булки» больше нельзя

Приход в «Крылья Советов» Андрея Талалаева добавил самарской команде энергии. Новый наставник завел футболистов – «Крылья» стали агрессивнее, смелее. И, что важнее всего, начали набирать очки. В первых трех играх под руководством Талалаева волжане набрали пять очков – сыграли вничью с двумя претендентами на Лигу чемпионов «Локомотивом» и «Ростовом» и обыграли в Туле крепкий «Арсенал». Однако потом произошла осечка – самарцы уступили на выезде «Динамо» 0:2. Причиной поражения наставник «Крыльев» назвал потерю концентрации и расслабленность во время подготовки к встрече.

- Мы попросту разжали булки. Мне не понравилось, как мы тренировались перед игрой с «Динамо». Игроки об этом знают. Пока что я не знаю, как на это повлиять, потому что я не так давно в команде, - сказал Андрей Талалаев.

А менять что-то нужно срочно. Впереди у «Крыльев» два серьезнейших домашних матча, от которых зависит прописка в Российской премьер-лиге. 15 июля зелено-бело-синие примут на «Самара Арене» «Краснодар», а 22 июля – «Сочи».

Андрей Талалаев зарядил команду, но хватит ли этого заряда, чтобы остаться в РПЛ?Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бои за выживание

Какие у самарцев шансы набрать очки в этих встречах, пока говорить трудно. Оба соперника «КС» мотивированы. «Краснодар» борется за прямую путевку в Лигу чемпионов. Для того, чтобы забронировать себе место в групповом этапе главного клубного турнира старого света, команде Мурада Мусаева нельзя терять очки. Тем более, после трех осечек (ничьи с «Ростовом» и поражений от «Зенита» и «Рубина»). Так что в Самару «быки» приедут максимально мотивированы.

«Сочи» тоже не намерен раздавать очки. У южан отличные состав и тренер. Однако пока этот механизм работает со сбоями. После громкой победы над юношами «Ростова» 10:1 «Сочи» сыграл три игры вничью (с «Ахматом», «Динамо» и «Локомотивом»), уступил «Зениту» 1:2 и обыграл дома «Спартак» 1:0. А перед «Крыльями» подопечные Владимира Федотова сыграют еще с «Тамбовом». Так что на финише чемпионата южане рассчитывают на шесть очков.

«Крылья», впрочем, отдавать очки дома явно не планируют. Так что, скорее всего, в последнем туре на «Самара Арене» будет бой за выживание.

После трех матчей с набранными очками «Крылья» оступились в игре с «Динамо».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Оренбург» тоже еще поборется

После 28 туров «КС» расположились на предпоследнем месте. Это зона вылета. От идущего на 14-ой строчке «Тамбова» самарцы отстают на одно очко. У «волков» впереди тоже два не самых простых матча – с «Сочи» и ЦСКА. Первый дома, второй – на выезде. По сути, сейчас между «Крыльями» и «Тамбовом» развернется борьба за каждое очко. Кто больше наберет, тот и останется в РПЛ.

Казалось бы, все просто, однако и здесь есть свои нюансы. И имя им – «Химки». Дело в том, что подмосковная команда еще точно не сказала, пойдет она на повышение или нет. «Химки» заняли в ФНЛ в этом сезоне второе место, однако в клубе заявили, что у них нет денег для повышения в классе.

Позже клуб из Подмосковья все-таки подал документы на лицензирование в РПЛ и даже заявил, что готов сыграть в элитном дивизионе в следующем сезона. Однако на днях министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил «Спорт-Экспрессу», что «Химки» вообще не рассматривают Премьер-лигу, а, скорее всего, останутся в ФНЛ. А если подмосковная команда не пойдет на повышение, в РПЛ останется клуб, занявший 15-ое место.

За два тура до завершения сезона борьба за выживание в РПЛ продолжается.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Однако и за это 15-ое место нужно еще побороться. Измученный коронавирусом «Оренбург» не дал себя сломить и продолжает борьбу. После двух технических поражений и двух обычных (от «Рубина» и ЦСКА) «горожане» взяли одно очко в матче с «Ростовом». «Оренбург» отстает от «Крыльев Советов» на три очка. Правда, впереди у «горожан» выездные матчи с «Зенитом» и «Динамо».

Впереди все команды из нижней части турнирной таблицы ждут два тура жесткой борьбы за выживание. И гадать, кто вылетит – самое неблагодарное дело. Остается только наблюдать.

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