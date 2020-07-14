Натянутые паруса и ремонт в лисьей норе: как Жигулевская ГЭС помогает национальному парку

Эти поля пахнут медом и сладкими духами. Здесь сохранились уникальные растения, а вокруг настолько живописные виды, что в каждом просыпается художник. Все это национальный парк «Самарская лука» и «Жигулевский государственный заповедник имени И.И. Спрыгина. Уже не первый год заботиться об этих уникальных территориях руководству парка и заповедника помогают сотрудники филиала ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС. Совместно с руководством национального парка они разрабатывают и благоустраивают туристические маршруты, очищают территории от мусора, запускают мальков в акваторию Волги, ведут активную просветительскую и экологическую работу.

Эти места нуждаются в нашем особом отношении.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснокнижный жук и не только

Очередная экспедиция эко-волонтеров Жигулевской ГЭС прошла и в июле. Программа, как всегда, была насыщенной. Первая точка - поляна на туристическом маршруте «Каменная Чаша». Маршрут начинается с КПП у села Ширяево, проходит по руслу Ширяевского оврага. В прошлом году при поддержке компании РусГидро сотрудники нац парка приступили к благоустройству этого маршрута и произвели отсыпку самых сложных участков дороги к источнику. В этом году работу в этом направлении продолжат. На поляне в трехстах метрах от подъема к источнику установили информационные аншлаги. Сегодня привезли еще один. Благодаря ему туристы могут узнать чуть больше об уникальных насекомых и растениях этой территории.

На поляне установили информационные аншлаги.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в момент установки новый стенд привлек внимание гостей национального парка. Жительница Самары Валентина впервые за сорок лет приехала на источник «Каменная чаша» и стала первым человеком, который оценил аншлаг.

Туристы могут узнать чуть больше об уникальных насекомых и растениях этой территории.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вот такого жука мы видели на даче - Альпийский усач, - читает Валентина. - Так и знала, что он занесен в Красную книгу! Полезная вещь этот ваш аншлаг. А то живем и не знаем ни истории, ни флоры и фауны родного края. А так обязательно прочитаем о богатствах своей земли.

Источнике очень любим местными жителямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На источнике в жаркий летний день многолюдно. Местные жители и туристы приехали наполнить емкости живительной влагой и облиться ледяной водицей. А вот сотрудники Жигулевской ГЭС заглянули сюда проверить, все ли хорошо, и убрать мусор, если такой найдется.

Доступно всем!

Вторая точка экспедиции - смотровая площадка на Поповой горе. Тропа на смотровую площадку и сама площадка были благоустроены в 2017 году при финансовой поддержке компании «РусГидро». С тех пор это место стало доступным даже для людей на инвалидной коляске. Подъем вымощен плиткой, которая, кстати, ничуть не выбивается из местного ландшафта, так как сделана она специально по заказу парка из того же самого известняка, который лежит у посетителей Поповой горы под ногами.

Вход на смотровую площадку Поповой горыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Компания РусГидро и Жигулевская ГЭС поддерживают заповедные территории в точке своего географического присутствия. Каждый год мы реализуем экологические проекты, которые заранее обсуждаем с руководством заповедных территорий. Благоустройство смотровой площадки на Поповой горе - один из таких проектов, совместных с Самарской Лукой, - отмечает специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» Елена Сучкова.

В этот визит сотрудники Жигулевской ГЭС обновили паруса на лавочках-лодочках, что радуют гостей приятной тенью на самом верху смотровой площадки Поповой горы.

Обновиле парусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- К большому сожалению, наш парк не попадает ни в один национальный проект. Все что делается в парке, реализуется благодаря спонсорам и аккумулированию средств от продажи путевок. Поэтому постоянная поддержка РусГидро нам просто необходима, - рассказывает инженер по рекреационной деятельности Волжского лесничества Виктор Любченко.

Отсюда открывается отличный вид!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в национальном парке около 40 туристических маршрутов: велосипедные, пешие, лыжные, маршруты для вездеходов и снегоходов. Разрабатываются маршруты для любителей скандинавской ходьбы.

Сотрудники национального парка и специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» Елена Сучкова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вид, который вдохновляет

Еще одна точка в маршрутном плане экспедиции сотрудников Жигулевской ГЭС - гора Стрельная, что находится на территории Жигулевского заповедника.

Туристическая тропа сюда была открыта в 2012 году, и сразу же это место стало крайне популярным среди туристов. Еще бы!

Это одно из самых популярных туристических мест заповедникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Гора Стрельная - одна из самых высоких в Жигулевских горах. Ее высота около 375 метров, а с ее вершины открываются замечательные виды на Волгу.

Благоустройство этого места - еще один проект, в котором участвовал филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС». В частности, здесь установили аншлаги, проводили уборку.

Вид с горы СтрельнаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы заинтересованы в том, чтобы это место было комфортным. С заповедником у нас есть еще один экологический просветительского характера проект – «Заповедная энергия». В прошлом году он занял третье место Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». Благодаря этому проекту мы можем показать детям с ОВЗ, воспитанникам детских домов и центров реабилитации самые красивые заповедные места. Во время экскурсии ребята посещают и Стрельную гору, - рассказала Елена Сучкова.

Сейчас из-за сложной эпидемиологической обстановки экскурсии перенесли, но продолжим при первой возможности, ребята ждут их с нетерпением.

Сотрудники компании и волонтерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В 2019 году это место стало 20-тым по туристической популярности в России. С РусГидро у нас давние связи. Они всегда помогают нам в реализации наших социальных и экологических проектов. С их помощью у нас открыт визит центр Каменная чаша в селе Солнечная Поляна. А реализовывать проект «Заповедная энергия» помогают наши эко-волонтеры, - делится заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Жигулевского заповедника Татьяна Любовская.

Волонтеры уже готовы встречать новые группы туристов в рамках проекта «Заповедная энергия» и не только.

- Я буду объяснять гостям, как важно сохранять наши каменистые степи и растительность этих мест, потому что здесь есть реликты, которые больше нигде не встречаются, - рассказывает волонтер Никита Кудасов. - У нас много красивых мест и их нужно оберегать. Впереди еще много интересных проектов.

Путешествие в Лукоморье

Финальной точкой экологической экспедиции сотрудников филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» стал учебно-образовательный полевой центр «ЛукАморье». Это целый комплекс, где детей и взрослых учат бережно относиться к природе. Есть на территории комплекса дендропарк, приют для диких животных, которые пострадали в естественных условиях и находятся на лечении или просто живут здесь, потому что в природе им уже не выжить.

В центре выхаживают раненых животныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- К нам приезжают целыми семьями. Много туристов из других регионов, что едут именно к нам. Детям не очень интересно просто ходить по зоопарку и слушать экскурсию. Поэтому для них мы стараемся разработать интерактивные площадки, помогает нам в этом Жигулевская ГЭС. Дети, да и взрослые могут не просто посмотреть, как выглядит жилье лисы, но и могут попробовать побывать там внутри или сделать интересные фото, забравшись в гнездо орла, - рассказывает заместитель директора по развитию и рекреационной деятельности центра Валерий Ульянов.

Местные обитателиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в «Лисьей норе» ремонт. Чтобы она выглядела максимально натурально, волонтеры Жигулевской ГЭС укрепили верхнюю часть дерном. Большая часть растительности, что волонтеры высадили в прошлом году, уже прижилась. Но несколько мест нужно было аккуратно подкорректировать. Это и исправили волонтеры во время экологической экспедиции.

Помогал местный песФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я сейчас работаю в удаленном режиме, но как только узнал, что собирается экологическая экспедиция, взял сына и присоединился к коллегам. Показал ребенку, чем богаты родные края. Наша компания много внимания уделяет экологии, например, проходит акция «оБЕРЕГАй», которой уже много лет. Самому очень интересно побывать в таких красивых местах, сделать что-то полезное для их сохранения и передать детям любовь к здешним красотам. Думаю, как подрастут младшие дети, будем волонтерить всей семьей, - поделился впечатлениями инженер-программист Жигулевской ГЭС Владимир Тарароев, а его сын Григорий в числе первых оценил, как идет ремонт в «Лисьей норе» и как он вид сверху, из гнезда орла.