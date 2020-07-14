2020-07-14T11:50:09+03:00
Спорт

Рубин – Ростов 16 июля 2020: прогноз на матч 29 тура РПЛ

Прогноз на матч 29 тура Российской премьер-лиги Рубин - Ростов. Игра пройдет 16 июля 2020 на стадионе «Ак Барс Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани в четверг, 16 июля, и начнется в 18.00 по московскому времени.Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани в четверг, 16 июля, и начнется в 18.00 по московскому времени.Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
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Прогноз на матч Рубин – Ростов 16 июля 2020 – 1:1.

Коронавирусная пауза по-разному сказалась на обоих клубах. Если «Рубин» после перерыва в сезоне преобразился и начал показывать качественную игру, то «Ростов» просто-напросто сломался. Валерий Карпин какой матч уже не может наладить механизм своей команды. Итог – южане выбыли из борьбы за Лигу чемпионов.

После того, как в «Ростове» обнаружили коронавирус и команда ушла на карантин, восстановиться южане так и не смоги. Подопечные Валерия Карпина одержали всего одну победу в шести матчах – над тульским «Арсеналом» 2:1. Помимо нее были нашумевший разгром юношей «Ростова» в Сочи, неожиданное поражение от «Уфы» 1:2 и целый ворох ничьих – с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

Сейчас «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в активе. От идущего на четвертом месте ЦСКА южане отстают на три очка.

У «Рубина» дела после возобновления чемпионата на порядок лучше. В шести играх подопечные Леонида Слуцкого одержали три победы (над «Уралом», «Оренбургом» и – неожиданно – «Краснодаром»), сыграли две ничьи (с «Уфой» и ЦСКА) и проиграли всего одну встречу – уступили дома «Локомотиву» 0:2.

«Рубин» уже обезопасил себя от вылета. У казанцев 34 очка, они делят 9-10 место с тульским «Арсеналом».

Учитывая форму обеих команд, букмекеры отдают предпочтение в предстоящей игре казанцам. Однако это преимущество совсем небольшое: коэффициент на победу хозяев – 2.7, на победу гостей – около 2.8-2.9. На ничью дают 3.2-3.3.

Скорее всего, в этом матче «Ростов» снова не одержит победу. Слишком уж сильно коронавирус ударил по южанам. Однако и «Рубин» не добудет в этой игре три очка – матч завершится миром. Обе команды забьют по мячу.

Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани в четверг, 16 июля, и начнется в 18.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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