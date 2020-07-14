«Помог сотням рожениц, а себя не уберег»: в Самаре на параплане разбился врач-анестезиолог

Сегодня Самара попрощается с врачом-анестезиологом Юрием Шишковым. В воскресенье, 12 июля он разбился насмерть при полете на параплане. Еще живого, его доставили в реанимацию больницы им.Семашко, в роддоме которой он проработал много лет. Коллеги боролись за жизнь Юрия Шишкова до последней секунды, однако, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми, и спасти доктора не удалось.

Юрию Шишкову было всего 54 года. Он закончил военный факультет Куйбышевского медицинского института, много лет проработал военным врачом, потом сменил сферу применения своих медицинских талантов и устроился работать анестезиологом в родильный дом больницы им. Семашко. Параллельно трудился еще в нескольких самарских госпиталях – больнице им.Пирогова, в частном роддоме «Здоровые наследники», последние полтора года работал в роддоме госпиталя «Мать и дитя», специализируясь на помощи роженицам. За годы работы через его добрые умелые руки прошли сотни беременных пациенток, которым он помогал справиться с болью.

Медик любил жизнь и не боялся рисковать. Фото: страница Юрия Шишкова в соцсети

- Юрий Юрьевич одним из первых начал применять новые методы обезболивания при естественных родах и кесаревом сечении, эпидуральную анестезию, - рассказала журналисту «КП-Самара» коллега погибшего медика, врач акушер-гинеколог роддома больницы им.Семашко Светлана Плошкина. – Это был не только очень грамотный и знающий специалист, но и очень обаятельный и отзывчивый человек, простой в общении. Через его руки прошли сотни рожениц, которым он помогал справиться с болью в этот ответственный момент их жизни. А вот себя не уберег. Такая внезапная смерть, такая трагедия, мы все в шоке…

Как рассказывают коллеги, Юрий Шишков жил полной жизнью и не боялся рисковать. Месяц назад медик вернулся из Москвы, где во время пандемии работал в одном из коронавирусных госпиталей. В прошлом году он прыгал с парашютом. Этим летом решил попробовать полет на параплане, который его и погубил. У врача осталось четверо взрослых детей - трое сыновей и дочь Юлия.

Для родных и коллег гибель Юрия Шишкова стала настоящим потрясением. Фото: страница Юрия Шишкова в соцсети

- Он всегда очень тепло отзывался о жене и детях, был вовлечен в их жизнь, - Рассказала журналисту «КП-Самара» коллега погибшего медика Наталья Данилова. – Мы проработали с ним бок о бок 20 лет, и могу сказать, что это был человек, с которым не страшно было бы и в разведку пойти. Надежный, грамотный, очень доброжелательный к людям человек. Он был очень заинтересован в своей работе - развивался, искал новые подходы и методы, не терялся в сложных случаях. Для всех нас его гибель – огромная неожиданность и огромная потеря.

Редакция «КП-Самара выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.