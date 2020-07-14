Скакун с Олимпиады и пони-терапевт: в Самаре появятся курсы оздоровительной верховой езды

Ассоциация “Конно-спортивный клуб “Авангард”” существует с 2002 года, раньше он располагался на ипподроме, а после того, как его расформировали, переехал в Загородный парк. В скором времени там собираются при помощи оздоровительной верховой езды помогать детям и взрослым с самыми разными диагнозами: от аутизма до ДЦП.

Гюель - полицейская лошадь - радуется купаниюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Удивительные животные

На улице +36, от жары страдают и взрослые, и животные. Лошадям бы поплавать и понырять, но в Загородном парке это запрещено, хотя Волга и под боком. Поэтому три десятка обитателей конюшен принимают душ.

Лошади довольны и, чтобы их окатили водичкой еще раз, идут на хитрости: только человек отвклекся, животное уже вдоволь повалялось в траве и как бы намекает: кажется, придется мыться еще раз.

Характер Проказницы под стать имениФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Это Гюзель, там - Проказница, они у нас очень спокойные, уравновешенные и опытные животные, поэтому работают и с детишками, и с конной полицией в патруле, - рассказывают сотрудники клуба. - Такая лошадь человека не обидит, простит ему ошибку и поможет, если будет необходимо. Проказница в конном патруле и вовсе нашла свое призвание: ей нравится степенно вышагивать по аллеям и позировать перед всеми, кто хотел бы ее сфотографировать.

Фабий настоящая звездаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Местная знаменитость - конь Фабий, который в 2014 году участвовал в Олимпийских играх в троеборье. Это самая сложная программа в конном спорте, потому что животное должно уметь показать выездку, прыгать через препятствие, а потом еще и бежать по пересеченной местности через барьеры. Сейчас коню 21 год, он вышел на пенсию и теперь катает детей для собственного удовольствия.

Рядом с красавцами-конями обитают клиперы - это “дитя” пони и лошади. Алмаз ростом 130 см с небольшим, родился гнедым, а потом постепенно побелел. На память о былом окрасе осталась лишь россыпь коричневых пятнышек - поэтому про окрас Алмаза говорят, что он - в гречку. Как раз из-за этих пятнышек.

Татьяна Сеничкина создала первый в городе пони-клуб.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Призвание помогать

Настоящий шетлендский пони по имени Марта ростом ниже Алмаза - 111 см. Она в клуб попала одной из первых почти 10 лет назад, сейчас она уже пенсионерка, ей 23 года, и вороная масть “разбавляется” легкой сединой.

Марта - одна из первых воспитанниц тренера Татьяны Сеничкиной.

- Я вообще должна была стать фигуристкой, - вспоминает тренер. - Но лет в 9 меня начали ставить в пару, мне не понравилось. Как-то со школы нас привезли на экскурсию на ипподром. Тем же вечером я выбросила коньки из окна, а на следующий день вернулась к лошадям.

Алмаз ростом 130 см с небольшим, родился гнедым, а потом постепенно побелелФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сначала маленькой хрупкой девочке, конечно, многого не доверяли, но когда она повзрослела и стала настоящим профи, в Самару привезли первых пони. Тренировать их поручили Татьяне Сеничкиной, так она создала первый в городе пони-клуб.

- Ни разу не пожалела, что оставила лед, - признается тренер. - Лошади - животные особенные. Они чувствуют твое настроение, самочувствие, и если тебе плохо, достаточно прижаться к лошадке, и сразу становится лучше. Именно поэтому считается, что оздоровительная верховая езда полезна детям и взрослым с любыми недугами.

Сотрудники клуба вспоминают: когда еще существовал ипподром, они там проводили занятия по оздоровительной верховой езде для детишек с самыми разными диагнозами. Особенно всем запомнился мальчик, живший в своем собственном мире, он ни с кем не разговаривал, но лошадьми заинтересовался. А через некоторое время уже здоровался и прощался с окружающими, как будто так было всегда. А для одной из сотрудниц собственными руками связал восхитительно красивое платье.

В этом году могут начать проводить занятия по оздоровительной верховой езде в Загородном парке - клуб подал заявку на Президентский грант, и если выиграет его, то уже в сентябре можно будет запустить программу.

- Мы уже отобрали двух самых спокойных лошадей, которые в любой ситуации останутся невозмутимыми, рассказала корреспонденту “КП-Самара” тренер-инструктор Галина Коршунова. - Вести занятия мне будут помогать два коновода.

В клубе между людьми и лошадьми полное взаимопониманиеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Грант для клуба

Идея с грантом на оздоровительную верховую езду пришла в голову Наталье Сафоновой, ее дочка София просто влюблена в лошадей.

- Она сейчас в подростковом возрасте, энергия бурлит, во время самоизоляции в конюшни она не ходила и через некоторое время стала, как натянутая струна, - рассказывает Наталья. - Стоило прийти сюда, и все как рукой сняло.

На наших глазах София седлает коня по имени Бовэмба.

Бовэмба и София познакомились не так давно, но девочка в лошадей буквально влюбилась. Ее родители были не против. Папа Софии был священнослужителем. В марте мама девочки, Наталья Сафонова, рассказала ему про свою идею проведения оздоровительной верховой езды, он ее благословил. А через два дня умер. Так обычное доброе начинание может стать делом всей жизни для семьи Сафоновых.