Бронхоскопия в Самаре: что это такое, кому нужно и для чего?
Непрекращающийся кашель, кровохаркание, кровотечение неизвестной этиологии - если есть хотя бы один из этих симптомов, лучше не затягивать и по направлению врача пройти исследование, которое поможет найти их причину. Таким исследованием может быть бронхоскопия.
Что это такое?
Бронхоскопия – это вариант исследования, который позволяет осмотреть просвет и слизистую оболочку бронхов. Бронхоскопия относится к эндоскопическим способам исследования, может осуществляться как с лечебной, так и с диагностической целью.
Внутренний осмотр бронхов (эндоскопия бронхов) также может быть назначен, если необходимо:
- Оценить результаты проводимого лечения:
- Осмотреть новообразование и определить скорость его роста;
- Произошел ожог бронхов горячим паром или химическим веществом.
Для чего нужна бронхоскопия легких?
Бронхоскопия легких может помочь при проведении лечебно-диагностических манипуляций. Своевременно и качественно проведенное диагностическое исследование, грамотная расшифровка его результатов позволяют не только оценить состояние бронхолегочной системы, но и провести терапевтические процедуры внутри бронхиального дерева, которые невозможно выполнить каким-либо другим способом.
Какие манипуляции позволяет провести бронхоскопия легких:
Биопсия (взятие кусочка пораженной ткани для микроскопического исследования);
Забор пробы мокроты для определения возбудителя заболевания и чувствительности его к медикаментам;
Удаление из бронхов патологического отделяемого (мокроты, гноя, крови);
Остановка легочного кровотечения;
Введение лекарственных средств в очаг воспаления;
Дренирование абсцесса (отсасывание из него гноя и жидкости) и последующее введение в его полость антибиотиков;
Введение контрастного вещества для проведения других обследований.
Как делают бронхоскопию
Бронхоскопия легких может быть проведена как под внутривенным наркозом, так и под местной анестезией. Исследование делает врач-эндоскопист в специально оснащенном кабинете. Время процедуры зависит от ее цели, но обычно все манипуляции длятся не более 15-20 минут.
Исследование проводится только по назначению лечащего врача (терапевта, пульмонолога, онколога, торакального хирурга).
Запись на бронхоскопию в Клинический госпиталь ИДК по телефону 8-800-600-9-006.
Клинический госпиталь ИДК
Г. Самара, Волжское шоссе, 70.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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