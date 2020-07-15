2020-07-15T13:29:51+03:00
Здоровье

Бронхоскопия в Самаре: что это такое, кому нужно и для чего?

Это исследование проводится только по назначению лечащего врача
Кристина АДАЕВА
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Фото: globallookpress.comФото: globallookpress.com
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Непрекращающийся кашель, кровохаркание, кровотечение неизвестной этиологии - если есть хотя бы один из этих симптомов, лучше не затягивать и по направлению врача пройти исследование, которое поможет найти их причину. Таким исследованием может быть бронхоскопия.

Что это такое?

Бронхоскопия – это вариант исследования, который позволяет осмотреть просвет и слизистую оболочку бронхов. Бронхоскопия относится к эндоскопическим способам исследования, может осуществляться как с лечебной, так и с диагностической целью.

Внутренний осмотр бронхов (эндоскопия бронхов) также может быть назначен, если необходимо:

- Оценить результаты проводимого лечения:

- Осмотреть новообразование и определить скорость его роста;

- Произошел ожог бронхов горячим паром или химическим веществом.

Для чего нужна бронхоскопия легких?

Бронхоскопия легких может помочь при проведении лечебно-диагностических манипуляций. Своевременно и качественно проведенное диагностическое исследование, грамотная расшифровка его результатов позволяют не только оценить состояние бронхолегочной системы, но и провести терапевтические процедуры внутри бронхиального дерева, которые невозможно выполнить каким-либо другим способом.

Какие манипуляции позволяет провести бронхоскопия легких:

Биопсия (взятие кусочка пораженной ткани для микроскопического исследования);

Забор пробы мокроты для определения возбудителя заболевания и чувствительности его к медикаментам;

Удаление из бронхов патологического отделяемого (мокроты, гноя, крови);

Остановка легочного кровотечения;

Введение лекарственных средств в очаг воспаления;

Дренирование абсцесса (отсасывание из него гноя и жидкости) и последующее введение в его полость антибиотиков;

Введение контрастного вещества для проведения других обследований.

Как делают бронхоскопию

Бронхоскопия легких может быть проведена как под внутривенным наркозом, так и под местной анестезией. Исследование делает врач-эндоскопист в специально оснащенном кабинете. Время процедуры зависит от ее цели, но обычно все манипуляции длятся не более 15-20 минут.

Исследование проводится только по назначению лечащего врача (терапевта, пульмонолога, онколога, торакального хирурга).

Запись на бронхоскопию в Клинический госпиталь ИДК по телефону 8-800-600-9-006.

Клинический госпиталь ИДК

Г. Самара, Волжское шоссе, 70.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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