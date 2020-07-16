«ЗаБег» 2020 в Самаре: когда и где пройдет, программа всероссийского полумарафона

Когда, где пройдет, расписание

«ЗаБег» 2020 в Самаре стартует 2 августа в четвертый раз. Этот массовый полумарафон одновременно пробегут в 85 городах России в 11 часовых поясах. Организаторы планируют, что большое спортивное событие станет заявкой на мировой рекорд и попадет в книгу Гиннесса. Тысячи спортсменов и любителей всех возрастов по всей стране стартуют одновременно вне зависимости от часовых поясов.

А еще каждый год после подведения итогов соревнования определяется Беговая столица России. Победителя выбирают, сопоставляя три показателя: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех участников. Дважды почетное звание получала Казань, в прошлом году столицей бега стал Владивосток. В 2020-м и наш город может претендовать на звание Беговой столицы.

«ЗаБег» 2020 в Самаре состоится у стадиона «Самара-Арена». Участники полумарафона смогут преодолеть дистанции 1520 метров, 5, 10 или 21,1 километров. Уже известно расписание стартов в этом году:

8.00 – откроется стартово-финишный городок, начнут работу раздевался, камеры хранения;

9.00 – благотворительный забег на 1520 м;

10.00 – забег на 10 км;

10.00 – бежим одновременно со всей страной полумарафон 21,1 км;

12.00 – забег на 5 км;

12.30 - награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве.

Выдавать стартовые пакеты будут 31 июля и 1 августа с 10.00 до 20.00 в ТЦ «Сила Спорта», в наборы входят: медаль финишера, номер участника и хронометраж, футболка с логотипом «ЗаБега», сертификат участника и подарки.

Как попасть на «ЗаБег» 2020

При допуске на старты полумарафона строго соблюдаются возрастные ограничения, ведь это мероприятие любительское и массовое, а не проверка своего здоровья на прочность.

Так, к участию в «ЗаБеге» на дистанцию 1520 метров допускаются все желающие в возрасте от 6 лет и старше. Дети 6-12 лет бегут только в сопровождении родителей и при наличии письменного разрешения от родителей. При этом и ребенку, и тому, кто его будет сопровождать, потребуются и медицинская справка, и билет.

Дистанцию 5 км могут пробежать все желающие от 16 лет и старше, подросткам 16-18 лет потребуется письменное разрешение старших.

К участию в полумарафоне на дистанции 10 и 21,1 км допускаются взрослые бегуны от 18 лет.

Электронная регистрация уже открыта на сайте забег.рф/# и закроется в 18.00 1 августа 2020 года. Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно купить билет электронным платежом до 1 августа.

Цены на участие в полумарафоне «ЗаБег» 2020 в Самаре:

- 1000 рублей при регистрации до 23.07.2020;

- 1050 рублей при регистрации с 24.07.2020 по 01.08.2020.

Регистрационный взнос на дистанцию 5 км:

- 1380 рублей при регистрации до 23.07.2020;

- 1450 рублей при регистрации с 24.07.2020 по 01.08.2020.

На дистанцию 10 км:

- 1760 рублей при регистрации до 23.07.2020;

- 1850 рублей при регистрации с 24.07.2020 по 01.08.2020.

На дистанцию 21,1 км:

- 2350 рублей при регистрации до 23.07.2020;

- 2450 рублей при регистрации с 24.07.2020 по 01.08.2020.

Инвалиды всех групп и участники ВОВ к участию могут участвовать в «ЗаБеге» 2020 бесплатно.

«ЗаБег» - это не только соревнование, но еще и спортивный праздник с шоу-программой, спортивными мастер-классами, детскими активностями. Все эти развлечения пройдут на фан-зоне полумарафона и будут доступны для всех.