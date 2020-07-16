"Заглянул за хлебом": Под Самарой фура объезжала пробку и въехала прямо в магазин

В Жигулевске Самарской области в четверг в магазин за хлебом решила заглянуть огромная фура. Водитель по примеру своих коллег решил объехать пробки на трассе М-5 по городу, выехал на центральную улицу Ленина и тут что-то случилось с управлением. Поехала машина не по дороге, а повернула немного левее и впечаталась в стену магазина местного хлебозавода. Попутно фура собрала еще пять легковушек, хозяева которых потом только всплескивали руками: машины, которые они оставили в добром здравии, оказались буквально всмятку. Некоторые оказались без окон, с поврежденными дверьми и капотами. Чудом никто не пострадал.

По свидетельствам очевидцев, которые наблюдали за вылезающим из фуры водителем, у фуры скорее всего отказали тормоза, а дорога в этом месте идет немного под уклон.

- На подобных авто отказ тормозов не редкость. Отец рассказывал что это от того что водители не умеют управлять большегрузами, на затяжном спуске перегрева уют и те идут в разнос. Значит всё-таки водитель виноват, а не техника! - пишет Сергей Еремин.

Жители в шоке: оставили машину на пять минут, а увидели гору хламаФото: СОЦСЕТИ

Другие очевидцы замечают, что водитель очевидно опытный, видно, что он специально свернул в стену, чтобы не допустить больших жертв. Кроме того, если бы он свернул вправо - врезался бы в газовую трубу.

Сам дальнобойщик происшествию не рад - ему предстоят теперь немаленькие расходы. Из-за ДТП перекрыли движение на участке дороги по ул. Ленина. Обошлось без жертв, права у некоторых владельцев авто случилась истерика.

- Мой племянник с невестой ехал на девичник. Зашли в магазин, выходят - машина в хлам, - говорит автор поста в соцсетях с фотографиями, жительница Жигулевска Татьяна.

Жители же Жигулевска возмущены: по их словам фуры постоянно ездят по городу, объезжая пробки на трассе М5, пытаясь сократить путь и не попасть под камеры.

- Фура наверняка шла в объезд трассы М-5, так как трасса стоит опять! Вот результаты Ваших камер и бездействий. Город стал проездным! Чего ждем, трупов?- резко говорит жительница Жигулевска Татьяна.

Сейчас трасса М5 в районе Жигулевска и в самом деле перегружена. Решить проблему должны строящийся мост через Волдгу и трасса Самара -Ягодное. Пока же жители Жигулевска остаются со своей проблемой, ведь фуры на улицах такого небольшого городка действительно опасны для пешеходов, к тому же часто они идут практически непрерывным потоком.

- Постоянно едут большегрузы по Старосызранке, с заездом в 70-ку. Живем как в резервации, - говорит Татьяна Лебедева.

Люди уже давно просят остановить дневное движение большегрузов по трассе и убрать все посты ДПС со строящегося участка, чтобы они не тормозили движение. Но этого не делается и по словам жителей Жигулевск превращается в транзитный город, где оставшиеся дороги окончательно разбивают большегрузы, а дышать детям приходятся автомобильными выхлопами.