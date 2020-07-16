Дуэль Слуцкого и Карпина закончилась миром: «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче 29 тура РПЛ

«Рубин» и «Ростов» не выявили победителя в матче предпоследнего тура чемпионата России по футболу. Дуэль Леонида Слуцкого и Валерия Карпина прошла без забитых мячей, однако страсти на поле хватало. Представляем вашему вниманию обзор матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ Рубин – Ростов, который прошел 16 июля 2020 на стадионе «Ак Барс Арена».

В первой половине встрече команды только немного побаловали болельщиков опасными моментами. В основном старался «Ростов». Несколько раз на убойную позицию выходил Элдор Шомуродов, но все выстрелы форварда южан получились в молоко. Самый эффектный удар Шомуродов нанес в середине первого тайма. После эффектной перепасовки на подступах штрафной казанцев «Ростов» довел мяч до головы своего нападающего. Шомуродов пробил с 18 метров, но в створ не попал.

«Рубин», впрочем, тоже не отсиживался в обороне. Пусть и не так часто, но не менее остро хозяева атаковали ворота «Ростова». Но как и в случае с южанами, фортуна явно не хотела, чтобы мяч побывал в сетке. Более того – чтобы мяч хотя бы попал в створ ворот. На перерыв так и ушли с нулями на табло.

По ударам «Рубин» все-таки превзошел «Ростов» - 14 против 10, в створ – шесть против трех.Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Во втором тайме «Рубин» чуть выровнял игру, а под конец встречи даже стал активнее. Леонид Слуцкий в какой-то момент решил кардинально поменять игру в атаке и выпустил на поле одновременно сразу трех новых игроков. Такое, пожалуй, можно увидеть только в пост-карантинные времена. Вышедшие на замену Тарасов, Зурико и Марков чуть добавили свежести, но лучшим в составе «Рубина» (да и в матче вообще) был все-таки Хвича Кварацхелия. Он постоянно создавал опасность у ворот южан, постоянно лез вперед. А что он творил с мячом – это просто искусство. Хвича обыгрывал двух и даже трех игроков «Ростова», но сил на плотные удары хватало не всегда. Да и в рамке гостей был Сергей Песьяков – вратарь высочайшего уровня.

Впрочем, визави Песьякова Юрий Дюпин ни в чем ему не уступал. Если бы не страж ворот казанцев, «Ростов» открыл бы счет уже в первом тайме и, скорее всего, вырвал бы победу.

Но не вырвал. Матч завершился безголевой ничьей, а команды разделили очки.

В следующем туре южане примут «Зенит», казанцы – «Спартак».Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

После 29 туров «Ростов» набрал 45 очков, расположился на пятом месте и выбыл из гонки за Лигу чемпионов. Зато южане все еще могут побороться за четвертую позицию, которую сейчас занимает ЦСКА. «Армейцы» в эти минуты начинают матч с «Локомотивом».

«Рубин» пока девятый с 35 очками. Столько же у «Динамо» и «Урала». На одно больше у «Спартака».

Следующий матч «Ростов» проведет дома против чемпиона страны «Зенита», а «Рубин» примет «Спартак». Обе встречи пройдут 22 июля и начнутся в 19.00 по московскому времени.