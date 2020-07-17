2020-07-17T02:07:23+03:00
Общество

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 17 июля 2020 года: фитнес-залы учатся работать по-новому

Рассказываем последние новости коронавируса в Самарской области на 17 июля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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По Волге уже вовсю ходят теплоходыПо Волге уже вовсю ходят теплоходыФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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В регионе число новых случаев заражения растет не слишком быстро, а вот умирать пациенты стали чаще - те, кто уже давно лечится, но успеха нет. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 17 июля 2020 года - что можно делать, что еще запрещено, куда движется Самарская область.

Статистика коронавируса в Самарской области на 16 июля 2020 года

57 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области за день. Больше половины - в Самаре, именно в областной столице прирост зараженных больше всего. Подробнее можно посмотреть на карте.

Всего в регионе заболели за все время 6135 человек, 3812 выздоровели, а 73 скончались. Причем больше всего - в последнюю неделю, люди умирают каждый день, 15 июля был пик смертей - пять человек скончались за сутки.

В сутки в регионе делают около 5000 исследований, за все время - более 365 тысяч.

Коронавирусная реальность: что происходит в Самарской области

В регионе отменены многие ограничения. В детских лагерях ждут скорого старта заездов: пока что их предварительно перенесли на 19 июля. На пляжах просят соблюдать социальную дистанцию, жители Самарской области вовсю улетают на отдых на море - правда, пока только на наше. Рейсов из самарского аэропорта до Красножара стало больше, теперь самолеты летают туда каждый день.

А в Самаре учатся работать по-новому фитнес-центры, они уже открылись, но им приходится ограничивать число посетителейи быть очень внимательными к санитарным правилам.

А вот в магазинах и общественном транспорте все чаще можно встретить людей без масок, заботятся о соблюдении режима, пожалуй, только в ресторанах - боясь штрафов.

Начал работать зоопарк и океанариум. А 16 июля открывается новая выставка в музее Детская картинная галерея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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