2020-07-17T12:08:06+03:00
Спорт

Умер экс-хоккеист «Лады», «Вашингтона» и «Ванкувера» Алексей Тезиков. Ему стало плохо на улице

Бывшему спортсмену было 42 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Экс-хоккеист умер до приезда скорой помощи. Фото: ХК «Лада».Экс-хоккеист умер до приезда скорой помощи. Фото: ХК «Лада».
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Печальные новости для всех любителей хоккея. В возрасте 42 лет скончался бывший игрок «Лады», клубов НХЛ и КХЛ, чемпион страны в составе «автозаводцев» Алексей Тезиков. 16 июля ему стало плохо на улице. В сознание бывший спортсмен так и не пришел. Он умер до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Тезиков – воспитанник тольяттинского хоккея. За «Ладу» он дебютировал в 17 лет – в сезоне 1995/1996. В этом же году в составе «автозаводцев» молодой защитник стал чемпионом страны. После золотых медалей Алексей перебрался в Северную Америку.

За океаном Тезиков попробовал себя в целом ряде клубов AHL и других низших лиг.

- В своем первом сезоне Алексей Тезиков выступал за клуб Юниорской лиги Квебека Moncton Wildcats, в составе которого завоевал «Реймнод Легаси Трофи» - приз лучшему защитнику-новичку, также в этом сезоне в составе сборной России Тезиков завоевал серебряные медали молодежного чемпионата мира, - рассказали в «Ладе».

В апреле 99 года тольяттинский защитник дебютировал в NHL – в составе Washington Capitals. Однако за «столичных» Тезиков сыграл только в пяти матчах сезона и снова отправился в AHL. «Вашингтон», впрочем, скоро вернул защитника, выпустил его на лед в 23 играх и снова отправил набираться опыта в лигу ниже.

Еще одну попытку закрепиться в NHL Алексей Тезиков предпринял спустя несколько лет – он перешел в Vancouver Canucks. Но за «касаток» россиянин провел еще меньше игрового времени – всего две встречи, после чего принял решение вернуться в Россию.

- Всего в НХЛ он сыграл в 30 матчах за «Вашингтон» и «Ванкувер» в сумме, после чего принял решение вернуться в Россию, где поиграл в нескольких клубах Суперлиги, КХЛ и ВХЛ, завершив игровую карьеру в 2015 году. В сезоне 2016/17 работал в ДЮСШ «Лада», - рассказали в тольяттинском клубе.

В «Ладе» выразили искренние соболезнования родным и близким Алексея. «КП-Самара» присоединяется к этим словам. Мы желаем семье Алексея Тезикова сил в это непростое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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