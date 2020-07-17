"Люди прыгали из окон, инвалидов выносили на руках": стали известны подробности ночного пожара в центре Самары

Двухэтажный дом загорелся ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 17 июля в Самарском районе пришлось тушить страшный пожар. Около часу ночи загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома по ул. Самарской, в районе Ленинградской. Жители уверены, что это был поджог, это же называют предварительной причиной и в МЧС. В том, что огонь разгулялся так быстро, нет ничего удивительного. Здание старое, 1917 года постройки, перекрытия в нем деревянные.

В здании деревянные перекрытия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Здесь все порядочные семьи жили, никаких пьяниц не было, все уже пенсионного возраста. Дом просто очень старый, упал просто от возраста, - делится своим мнением соседка, живущая неподалеку. Она сидит на лавочке и с журналистами сведениями делится не очень охотно.

Завалы придется разбирать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самих жильцов рядом нет. В ночном пожаре многие пострадали. Огонь вспыхнул в ночи, люди просто спали и для них пожар стал неожиданностью. Дом загорелся в час ночи, огонь выбивался из-под крыши. На скамейке сидит мужчина: он в момент пожара был дома, услышал крики и грохот выскочил с одними документами. Вещи вынести не успел, а в квартиру обратно уже не пустили: в итоге все утонуло в потоках воды, которыми тушили огонь.

- Здесь ад был настоящий, - говорят соседи. - Кто-то со второго этажа выпрыгивал, один мужчина сломал ногу. Еще один жилец 66-летний Сергей весь обгорел, тоже еле выбрался с 9-летней внучкой. Его жена и дочь следом прыгали на матрас.

Пожарным пришлось потрудиться, чтобы ликвидировать огонь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К месту пожара прибежало много людей, молодежи - кто-то просто гулял по Ленинградке, кто-то отдыхал в баре по соседству. Только благодаря помощи людей обошлось без жертв.

- Там два инвалида жили, их полезли спасать. Один из спасателей наш сосед, стоматолог, он упал с лестницей вместе, разбил голову и руку сломал. Но вообще все хотели помочь, шли прямо в огонь, помогали. Поэтому все живы, - говорят соседи.

Как рассказали в минздраве Самарской области, в больницах после пожара на Самарской ночью 17 июля 2020 года оказались трое человек, сейчас они под наблюдением медработников. Один из них в тяжелом состоянии - тот самый обгоревший мужчина. Еще двое - в удовлетворительном состоянии. По словам очевидцев, среди пострадавших один человек надышавшийся дыма.

Пока не известно, что дальше будет с жителями дома и где они получат жилье. Администрация должна обеспечить их временной жилплощадью. Пока что все разъехались по знакомым и родственникам.