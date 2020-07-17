Депутаты Госдумы попросили властей оставить футбольный клуб «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев на своей странице в Facebook опубликовал обращение к футбольным чиновникам. В нем он просит оставить ФК «Оренбург» в Российской премьер-лиге. По словам депутата, команда вылетела не совсем справедливо – ее серьезно подкосил коронавирус.

- Все спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за футбольный клуб «Оренбург». На кону место в Российской премьер-лиге. Сегодня вечером в Санкт-Петербурге состоится матч 29 тура чемпионата России по футболу. В этой игре встречаются ФК «Зенит» и ФК «Оренбург» [пост опубликован 15 июля]. Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из шести поражений подряд, в том числе два были технические - из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе восемь спортсменов не могли принимать участие в играх. Мне поступило обращение от президента Оренбургского футбольного областного союза Кудряшова, в котором выражена серьезная озабоченность дальнейшим участием ФК «Оренбург» в Российской премьер-лиге, - написал Сухарев.

«Оренбург» и «Ростов» - две команды, пострадавшие от коронавируса, но не единственные в нашем чемпионате. Фото: ФК «Оренбург».

Парламентарий, а также несколько его коллег обратились в Министерство спорта России, РФС и РПЛ.

- Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту Российского футбольного союза и президенту Российской премьер-лиги, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения ФК «Оренбург» в Премьер-лиге. Письмо вместе со мной подписали член Совета федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин, - подытожил депутат.

Депутаты правы – «Оренбург» вылетел не совсем честно

«Оренбург» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. У «горожан» осталась одна игра - на выезде против «Динамо», - но поправить положение дел уже не получится. Команда потеряла все шансы подняться с последнего места. Следующий сезон «Оренбург» проведет в ФНЛ.

До возобновления сезона «горожане» шли на 13-ом месте, а потом резко рухнули на последнее. Фото: ФК «Оренбург».

В первый дивизион «горожане» отправятся в основном из-за коронавируса. После возобновления чемпионата подопечные Константина Парамонова успели сыграть один матч прежде, чем в команде обнаружили COVID-19. Местный Роспотребнадзор посадил «Оренбург» на карантин. Команда просто не смогла выехать с базы и провести две игры – с «Краснодаром» и «Уралом». Итог – два технических поражения.

Однако на этом беды оренбуржцев не закончились. Команда вышла с карантина не в лучшем состоянии. На матч с «Рубином» «Оренбург» полетел без 10 игроков и почти без тренировок.

В итоге после возобновления чемпионата «горожане» смогли набрать только одно очко. Этого не хватило, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге.

Отчаянная попытка спастись

В «Оренбурге», понятное дело, тоже не согласны с вылетом и хватаются за последние соломинки. Главный тренер даже предложил расширить РПЛ на следующий сезон до 18 команд.

- Восприму возможное расширение лиги с положительными эмоциями. В конце сезона я не видел спортивной составляющей. Если бы лигу расширили, было бы замечательно, - сказал Константин Парамонов на пресс-конференции после матча с «Зенитом». - Обращаюсь к руководству лиги – если есть возможность, если вы считаете, что конец этого сезона это форс-мажор… Кому-то дали шанс, той же «Уфе». Наш Роспотребнадзор более строго отнесся к этому [коронавирусу] и не дал нам сыграть два матча. Если есть возможность, предлагаю расширить лигу, сделать следующий сезон экспериментальным. Возможно, в конце следующего чемпионата вылетят не две команды, а четыре.

«Оренбург» и «Крылья Советов» - два главных неудачника этого сезона. Обоим вылететь помог коронавирус. Фото: ФК «Оренбург»

Не только «Оренбург» пострадал от COVID-19

«Оренбург» не единственный, кто пострадал от коронавируса. Из-за того, что COVID-19 обнаружили у игроков «Сочи», в ФНЛ вылетают «Крылья Советов». Ситуация там запутанная, но с 15 места самарцам уже никуда не уйти.

Сейчас волжане ждут решения «Химок». Если подмосковный клуб все-таки решит следующий сезон провести в РПЛ, то «Крылья» отправятся в первый дивизион.

Ударил коронавирус и по «Ростову». Во многом из-за COVID команда Валерия Карпина сдала после рестарта чемпионата и выбыла из борьбы за Лигу чемпионов.