В АО «Транснефть – Приволга» прошел ежегодный смотр-конкурс «Лучший по профессии»

Соревновательный марафон

Конкурс «Лучший по профессии» уже стал не просто традицией, но и символом постоянного роста квалификации работников нефтепроводной отрасли. Да и как иначе, ведь государство ставит перед АО «Транснефть – Приволга» сложнейшие задачи, решить которые под силу лишь профессионалам высочайшего класса. А выявить лучших из лучших помогает конкурс профмастерства. В этом году в нем приняли участие 55 человек: представители Самарского, Волгоградского, Бугурусланского и Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ), а также Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

- В этом году конкурс проходил в 20-й раз, - рассказывает заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам АО «Транснефть – Приволга» Дмитрий Махаев. – Формат – из соображений безопасности - необычный. Фактически у нас получился марафон – почти две недели вместо трех-четырех дней.

Организаторы постарались избежать большого скопления участников в одном месте. Представители разных специальностей – а ключевых рабочих профессий в нефтепроводной отрасли 12 – не встречаются на конкурсных площадках, а антисептики, маски и перчатки стали неотъемлемым атрибутом юбилейных соревнований.

- Конкурс позволяет повышать профессиональное мастерство, совершенствовать технические навыки – это общение, опыт, но вместе с тем и соревнования, в которых побеждает лучший, - продолжает Дмитрий Махаев. – Повышение уровня квалификации сотрудников положительно влияет на наши производственные показатели.

Соревнования сварщиков одни из самых сложных.

Справиться с волнением

Одними из первых «к барьеру» встали электромонтеры. Первое испытание – теоретическое. Затем практический этап. Необходимо провести восстановительные работы электроприводной задвижки и оказать первую помощь «пострадавшему», в роли которого специальный тренажер.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования центральной базы производственного обслуживания Андрей Якунин – боец опытный. В его личной копилке - серебро всероссийского конкурса «Лучший по профессии» ПАО «Транснефть», который состоялся в июле 2019 года в Самаре. А в этом году – уже во второй раз - он стал лучшим электромонтером АО «Транснефть – Приволга».

- Для победы в конкурсе необходимы опыт, знания, постоянные тренировки, ежедневное стремление повысить профессионализм, - уверен победитель. – Самое сложное – справиться с волнением. Конкурс требует предельной концентрации. В ограниченное время нужно показать максимум своих возможностей, убедить жюри, что свои обязанности ты знаешь на «отлично» и даже лучше. Конкурс – это экзамен, который показывает уровень подготовки и мастерства специалистов.

С этим мнением согласны и члены жюри.

- Квалификация монтеров крайне важна: они обслуживают электросетевое хозяйство огромного предприятия, - уверен заместитель главного энергетика АО «Транснефть – Приволга» Роман Лысенко. – Без них транспортировка нефти и нефтепродуктов будет просто невозможна.

В этом году конкурс проходит в 20-й юбилейный раз

Успеть за 230 минут

Впрочем, в нефтепроводной отрасли все профессии одинаково важны. В ведении слесарей по ремонту технологических установок - насосное оборудование перекачивающей станции. В том числе магистральные насосы, перекачивающие углеводороды по трубопроводной системе. Конкурсант должен за четыре часа произвести сборку такого насоса. А еще ответить на теоретические вопросы. Лучше всех справился Антон Трофимов, представляющий Саратовское РНУ.

- Это задание – глобальное. Оно максимально раскрывает уровень конкурсанта, - считает ведущий специалист отдела главного механика, председатель комиссии по профессии «Слесарь по ремонту технологических установок» Сергей Антонов. – Радует, что каждый год у нас есть специалисты, которые справляются с ним идеально, не только качественно, но и быстро. Самое сложное, на мой взгляд, сделать правильные замеры, подобрать подшипники – от этого зависит, будет работать насос или нет.

Повелители огня и металла

В трубопроводной среде хороший электрогазосварщик - на вес золота. Сварочный шов должен быть идеален: прочен и долговечен.

- Это особенная профессия, ключевая, ювелирная. Кому-то странным покажется, но тут талант нужен. Не каждый может работать сварщиком: иного можно всю жизнь учить, а толку не будет, - объясняет главный сварщик АО «Транснефть – Приволга» Максим Колмаков.

Многоуровневый контроль не позволяет ошибиться и на долю миллиметра. И тем ценнее победа. На этот раз удача улыбнулась представителю Волгоградского РНУ Евгению Бубнову.

- Я работаю в «Транснефти» с 2013 года – пришел сварщиком четвертого разряда, в прошлом году получил максимальный, шестой. Работа сложная, но интересная и даже творческая. Иногда в таких условиях варить приходится, такие задачи решать, что потом гордость переполняет: я смог, я справился. С конкурсом так же. Я серьезно готовился и рассчитывал на победу, - улыбается триумфатор. И добавляет: для него это серьезный стимул к дальнейшему развитию. А на премиальные деньги Евгений купит подарок тому, кто больше всех за него болел и переживал, – пятилетнему сыну Святославу.

«Труд, труд и еще раз труд»

Настоящая битва титанов развернулась на полигоне, где состязались водители грузовых автомобилей. Мощный грузовик в умелых руках способен выписывать фигуры высшего пилотажа. Малейшая неточность приводит к потере балла, а секундное промедление – к поражению.

- Наибольшие сложности вызывают обычно ров с водой, «восьмерка» и «круг» - их никогда не проходят без штрафных баллов, - показывает начальник отдела транспортных средств и спецтехники АО «Транснефть – Приволга» Ильнар Зинатуллин.

Важно не только мастерство, но и психологическая подготовка конкурсантов. Умение собраться продемонстрировал водитель Бугурусланского РНУ Владимир Фролов.

- В конкурсе участвую третий раз. Это труд, труд и еще раз труд. Настал мой час, - делится впечатлениями Владимир. Водительское мастерство необходимо ему ежедневно: иногда приходится и реки преодолевать, и уходить на трассе от потенциально опасных ситуаций.

Ювелирная точность

Кульминация конкурса - соревнования машинистов экскаватора. В программу, кроме привычной подготовки котлована и съезда-заезда на трал, вошли творческие состязания. Кисточкой, привязанной к ковшу, участникам надо было написать слово «нефть», а также открыть пять бутылок, зафиксированных на столе. Но победитель - представитель Самарского РНУ Алексей Мирошкин - с ювелирной точностью справился с заданием.

- В повседневной работе мы, конечно, бутылки не открываем, но и обычное рытье котлована требует не меньшей точности. Твердая рука и острый глаз – главные качества, - уверен Алексей.

Все победители конкурса получат дипломы, премии, а также весомую ежемесячную прибавку к окладу – до следующего конкурса, когда титул «Лучший по профессии» АО «Транснефть – Приволга» перейдет к новым победителям. Не менее достойным.