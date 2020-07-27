Маньяка с собакой, насиловавшего самарских девушек, обвинили сразу в нескольких преступлениях

Видео с преступником не помогло

Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области закончили разбираться с преступлениями 34-летнего Ильи Д. Мужчина попался правоохранителям прошлой осенью. Как выяснили силовики, он периодически нападал на местных жительниц, издевался над ними и насиловал их.

— Ему предъявлены обвинения в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских повреждений с применением оружия, — рассказывают в пресс-службе СК.

Как уже писали журналисты «КП-Самара», рано утром 20 января 2019 года на проспекте Карла Маркса неизвестный схватил 32-летнюю Татьяну П., которая шла на работу в аптеку, оттащил ее за гаражи, где с применением электрошокера надругался.

Преступник тогда попал на камеру наружного наблюдения. В глаза сразу бросилась его странная походка, но долгие месяцы злодея так и не могли найти.

Всегда был со странностями

Уже осенью, 27 сентября прошлого года, в центре города происходит еще одно странное нападение на девушку. Примерно в 6 утра подозрительный мужчина с собакой сначала преследовал 19-летнюю Ангелину, спешившую на учебу в медицинский колледж, а потом набросился на нее и ударил ножом. К счастью, бойкая девушка сумела отбиться и вовремя обратиться за помощью к врачам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/734567" frameborder="0"></iframe> В Самаре парень с ножом напал на девушку.

И опять незнакомец попал на камеры наблюдения, снова та самая странная походка. Правда, в этот раз остаться безнаказанным ему не удалось. Благодаря информации от очевидцев сыщики установили местонахождение подозреваемого. Им оказался автомеханик Илья Д.

Собаку Ильи забрали его родственникиФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Он уже сидел за изнасилования. Потом вышел и сел за разбойные нападения на женщин. Возникает вопрос: почему его не поймали раньше? После случая на Карла Маркса? Ведь в базах данных силовых структур должны храниться биологические следы фигурантов таких дел? Почему-то в этом деле таковых не нашлось, — делился с «Комсомолкой» собственный источник.

Видео допроса маньяка с собакой из Самары.В городе Самаре местный житель обвиняется в изнасиловании и покушении на убийство

По словам знакомых задержанного, он всегда отличался странным поведением. Даже в колонии строгого режима он мало общался с другими осужденными. Как они вспоминают, «ходил неопрятный и грязный и всем твердил, что его мама бывший прокурор». А еще Илья сидел на сайтах знакомств. Не исключено, что и там искал себе жертв.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств против обвиняемого. Его дело направлено в Железнодорожный районный суд. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Насиловал девушек и искал их на сайтах знакомств: в Самаре ищут жертв маньяка с собакой и электрошокером

33-летний Илья Д. несколько лет промышлял изнасилованиями, а в сентябре этого года пытался убить 19-летнюю студентку медучилища прямо в центре города (подробности)

Самарский "маньяк с ножом" с нашумевшего видео до этого мог насиловать женщину в гаражах

Сейчас мужчину задержали и по версии следствия он виновен в изнасиловании 31-летней самарчанки (подробности)

«Возможно, это сексуальный маньяк»: задержанный за нападение на студентку мужчина может оказаться серийным насильником

33-летнего Илью Д. проверяют на причастность к другим преступлениям, одно из них — зимнее изнасилование на Карла Маркса (подробности)

Задержали прямо в квартире: появились новые подробности ареста мужчины, напавшего с ножом на девушку в Самаре

Самарские полицейские благодарят неравнодушных граждан и ищут тех, кто еще пострадал от противоправных действий мужчины (подробности)

Напавшего на девушку в центре Самары парня с собакой обвинили в покушении на убийство и изнасиловании

33-летний Илья Д. сейчас под стражей, раньше он уже неоднократно нападал на женщин (подробности)