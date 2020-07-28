«Умная система» станет ещё умнее: на НК НПЗ внедряется интеллектуальная система охраны труда

Не так давно в календаре появилась новая дата – 15 июля отмечается Всемирный день навыков молодежи. Праздник призван пропагандировать постоянное развитие молодых людей, овладение различными навыками, развитие талантов. А на Новокуйбышевском НПЗ (дочернем обществе НК «Роснефть») молодежь не нуждается в дополнительной мотивации к занятиям научной деятельностью и творчеством. Потому что система мотивации уже есть и эффективно работает десятки лет.

Умная система станет еще умнее

Как сподвигнуть молодых специалистов к наукотворчеству? Очень просто: показать, что их проекты нужны, важны и интересны для предприятия. Видеть, что твоя идея внедрена и приносит пользу – лучшая награда. Но это не единственный бонус: ребята, болеющие за производство, быстрее продвигаются по карьерной лестнице. Кому как не им в будущем возглавлять ключевые позиции на предприятии? Естественно, выявлением талантов на заводе занимаются не только ради формирования кадрового резерва. В ходе научно-технических конференций молодых специалистов, на которых свои идеи защищают сотрудники первых трех лет работы после вуза, зачастую предлагаются многообещающие проекты. В этом году в поле зрения жюри попала разработка специалиста по охране труда Светланы Токтаровой. Проект «Контроль за охраной труда с применением нейросети и информационных технологий», который девушка представила в секции «Охрана труда и экология», не остался на бумаге. Предложенная разработка полностью соответствует концепции «Цифрового завода», по которой развивается предприятие, и была рекомендована к внедрению. - Система нейросети обучается распознавать нарушения требований безопасности, - рассказала Светлана Токтарова. – В марте отправили запрос на внедрение ее в производство, и сейчас она тестируется в цехе №10, который занимается приемом, хранением, подготовкой и отпуском товарной продукции. Система бдительно присматривает за использованием индивидуальных средств защиты – если работник оказался в поле ее зрения без каски, тут же отправляет об этом уведомление. На объектах установлены камеры, и программа видит все, что на них происходит. Специалисту по охране труда достаточно кликнуть на сообщение о нарушении, чтобы на экране появилось фотосвидетельство. «Улика» отправляется начальнику цеха для проработки подчиненного, который безалаберно отнесся к собственной безопасности. Такая «умная» система видеоаналитики позволит понизить уровень производственного травматизма. В будущем обучаемая программа сможет контролировать не только ношение касок. Система сможет по лицу идентифицировать заводчан, оказавшихся не в том месте не в то время – например, в электрощитовой, не имея на это специального допуска. - На заводе взяли на вооружение еще одно предложение из моего проекта – умные каски, - поделилась Светлана. – Заказали первую небольшую партию с завода-изготовителя. Если покажут себя хорошо, такими головными уборами экипируют весь персонал завода. Умная каска не только защищает своего владельца, но и опекает. Если человек упал или неподвижен, или находится вблизи аварийного объекта – каска подаст сигнал о помощи коллегам, находящимся у монитора. Кроме того, в этой каске не посачкуешь – по навигации будет понятно, где в данный момент находится сотрудник: как положено, обходит резервуар или сидит на месте. Поддержка дорогого стоит Светлана Токтарова трудится на НК НПЗ без малого год. В «нефтянку» после учебы в Тольяттинском госуниверситете пришла сознательно – выбрала профессию еще в школе, закончив в родной Сызрани «Роснефть-класс». - Приятно, что руководство такого крупного предприятия серьезно относится к предложениям вчерашних студентов, - говорит Светлана. – Активным продвижением инноваций в сфере безопасности на нашем предприятии занимается заместитель генерального директора по ПБОТОС Даниил Костин. Когда видишь, что все возможно, хочется делать еще что-то полезное, новое. Для молодых специалистов постоянно проводят слеты, тренинги, деловые игры. Нас учат быть смелыми, не бояться ставить перед собой задачи и решать их. Сейчас проект Светланы Токтаровой, как и разработки других призеров региональной НТК, участвует во втором, кустовом этапе конференции (в этом году дистанционной) молодых специалистов. Достанется ли ему победа, пока не известно, но главную награду – путевку в жизнь – проект уже получил!