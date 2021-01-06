Рождество – один из самых светлых и любимых самарцами праздников. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой традиционные рождественские богослужения будут иметь ряд особенностей. Рассказываем последние новости про Рождество в Самаре-2021, расписание богослужений, правила безопасности, погоду и работу общественного транспорта.РасписаниеНесмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку самарские храмы традиционно откроют свои двери в ночь на Рождество. Всенощное бдение стартует после десяти часов вечера, а в полночь во всех церквях начнут служить праздничную литургию. В Софийском соборе на набережной богослужение проведет Митрополит Самарский и Сызранский Сергий.Прямая трансляция Патриаршего богослужения в Рождественскую ночь будет организована на телеканалах «Первый», «Россия 1», в эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Трансляция начнется в 23.00.Правила безопасностиОднако пандемия неизбежно внесла свои коррективы в проведение рождественских богослужений. Власти региона и города уже обратились к верующим самарцам остаться в рождественскую ночь дома и посмотреть трансляцию праздничной службы по телевизору. Несмотря на то, что церкви буду открыты, находиться там можно будет только в масках. Кроме того, верующим придется соблюдать социальную дистанцию – епархия получила соответствующее предписание Роспотребнадзора, и священнослужители обязаны будут следить за соблюдением этого правила.ТранспортЧтобы мотивировать верующих остаться в рождественскую ночь дома, в самарской мэрии заявили, что в этом году автобусы не будут развозить верующих по домам после рождественского богослужения. 6 и 7 января общественный транспорт в городе будет работать по расписанию выходного дня, причем эта мера относится как к муниципальным, так и к коммерческим маршрутам. Правда, у самарцев все равно остается возможность добраться до храмов пешком, на личном автомобиле или такси.ПогодаВпрочем, пешком в рождественскую ночь долго лучше не гулять. Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество в Самаре в 2021 году. Как сообщили в Приволжском УГМС, ночью будет идти небольшой снег и дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха при этом будет не больше -12...-17 °C.Довольно прохладно будет и днем 7 января. Синоптики прогнозируют облачность, небольшой снег и минус 5-10 градусов на термометре.