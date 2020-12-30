Год еще не закончен, но в копилке ГТРК «Самара» уже 21 победа в самых престижных профессиональных конкурсах.В начале 2020-го копилка творческих достижений ГТРК «Самара» пополнилась наградой Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», который ежегодно проводит Общественный совет фонда ОНФ. Самые высокие оценки жюри получил репортаж о состоянии городских крыш после снежной зимы. Всего на конкурс было представлено более 6 300 работ.Громкую победу на Всероссийском конкурсе телевизионных фильмов и программ «Мир права» в 2020-м одержал фильм «Русская трагедия». Эта работа повествует об одной из самых непростых страниц в новейшей истории областной столицы - пожаре в самарском управлении внутренних дел 1999 года. В страшном огне погибли 57 человек, около трёхсот сотрудников главка получили ранения. Фильм, созданный большой творческой командой ГТРК «Самара», взял гран-при престижного медиафестиваля.Осенью 2020-го — вновь победа телерадиокомпании на Всероссийском фестивале телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера». Материал о самарском автоволонтёре, который, несмотря на проблемы со здоровьем, решил в период пандемии развозить продукты всем нуждающимся, стал лучшим в номинации «Телевизионный репортаж».ГТРК «Самара» также оказалась в числе победителей 6-го всероссийского конкурса Федеральной антимонопольной службы «Открытый взгляд на конкуренцию». В номинации «интервью» была отмечена программа, вышедшая в рамках регионального вещания канала «Россия-24». В беседе принял участие руководитель регионального управления ФАС Леонид Пак, который подробно ответил на актуальные вопросы телезрителей.В 2020-м один из каналов телерадиокомпании - «Самара-24» стал обязательным и общедоступным, получив право вещать на так называемой 22-й кнопке - в сетях всех кабельных операторов на территории Самары. У ГТРК «Самара» были весомые аргументы для победы в конкурсе. Это более чем 60-летние традиции компании,богатое творческое наследие, созданное, сохраненное и преумноженное несколькими поколениями сотрудников, преемственность высоких профессиональных стандартов в коллективе и, конечно, самая современная техническая база. В «золотой коллекции» телерадиокомпании, которая не перестаёт пополняться, десятки тематических программ и циклов, документальных лент, телемарафонов, спектаклей и даже сериалов.В конце ноября в Калуге были названы победители Всероссийского телевизионного конкурса - «ТЭФИ-Регион» 2020. Проект ГТРК «Самара» «Голоса Победы» одержал победу в номинации «Телевидение и жизнь: социальная акция».Мультимедийный проект, реализованный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова и при поддержке Правительства Самарской области, благодаря широкому отклику аудитории, стал не просто социальной акцией, а настоящим общественным явлением.Шестой Бронзовый Орфей за пять лет – такая внушительная коллекция наград главного медиаконкурса страны – редкость для любой региональной телекомпании. Триумф, доказывающий – мастерство и творческий потенциал ГТРК «Самара» по-прежнему вне конкуренции.- «В традиции компании быть первыми. ГТРК «Самара» - это блестящий творческий коллектив, который умеет красиво побеждать. Это флагман, лидер, компания, которая формирует тенденции в развитиисовременногомедиапространства и отрасли в целом», - отметила Елена Крылова, Директор ГТРК «Самара»