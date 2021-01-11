«Как происходит расторжение трудового договора по инициативе работника?»На вопрос отвечает помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Попова Елена:Трудовым законодательством предусмотрено право прекращение трудовых отношений по инициативе работника как срочного трудового договора до истечения срока его действия, так и договора, заключенного на неопределенный срок.Волеизъявление работника о прекращении трудового договора должно быть выражено только в письменной форме, то есть путем подачи заявления об увольнении не позднее, чем за две недели, а временный, или сезонный, работник в период прохождения испытания -за три дня.На практике нередки случаи, когда работодатель задерживает производство расчета с работником и выдачу ему трудовой книжки, мотивируя это тем, что работник не заполнил так называемый обходной листок, не сдал принятые им материальные ценности и т.п.Такого рода практика не предусматривается законодательством о труде, а потому является незаконной. Более того, по истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявлению работника копии документов, связанных с работой, а также произвести выплату всех сумм, причитающихся ему от работодателя (ст. ст. 62, 140 ТК РФ).Прекращение трудового договора по инициативе работника возможно в любое время и без указания причин, послуживших основанием для увольнения. Вместе с тем, если работник считает, что причина, обусловившая его намерение прекратить трудовой договор, является существенной, он может указать ее в своем заявлении об увольнении. Соответственно, эта причина указывается в приказе о прекращении трудового договора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника. Работник вправе отозвать заявление об увольнении по собственному желанию. Отказ в аннулировании заявления об увольнении не допускается, за исключением случая, когда на место увольняющегося работника принято лицо, занятое у другого работодателя, увольняемое в порядке перевода к данному работодателю. При предоставлении отпуска с последующим увольнением, работник имеет право отозвать свое заявление до дня начала отпуска. Следует иметь в виду, если работник оставил работу, не отработав установленный законом срок, то этот факт расценивается как прогул, дающий основание уволить работника по инициативе работодателя (подп. \\"а\\" п. 6 ст. 81ТК). В то же время, произвольное, без согласования с работником, сокращение работодателем срока отработки либо увольнение без отработки дает работнику основание требовать восстановления на работе с оплатой времени вынужденного прогула.«Действующим законодательством запрещается необоснованный отказ инвалиду в приеме на работу на квотируемые рабочие места»Ситуацию комментируетпомощник прокурораОктябрьского района г. Самары Попова Елена:Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов.Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.При этом, за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.5.42 КоАП РФ.Так, неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублейТрудовым кодексом Российской Федерации запрещены дискриминация в сфере труда и необоснованный отказ в заключении трудового договора.Действующим законодательством запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. При заключении трудового договора не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых, или косвенных преимуществ, не связанных с деловыми качествами работника, под которыми понимаются способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации).Основными формами возможного проявления дискриминации при трудоустройстве инвалида являются, в частности отказ в приеме на работу на основании наличия у претендента инвалидности или предъявление работодателем при приеме на работу инвалида избыточных к нему требований, не связанных с его квалификацией и направленных на его исключение из числа претендентов на вакантную должность или работу, о чем Верховный суд Российской Федерации высказался в своем определении № 5-КГ19-71 от 22.07.2019.«Установление работнику, являющемуся инвалидом I или II группы, сокращенной продолжительности рабочего времени является обязанностью работодателя»Ситуацию комментирует помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Шевченко Полина:Все работодатели (физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.В частности, работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, при этом трудовым законодательством определены категории работников, для которых устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.К примеру, сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников, являющихся инвалидами I или II группы, не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.Установление работнику, являющемуся инвалидом I или II группы, сокращенной продолжительности рабочего времени — не более 35 часов в неделю — входит в обязанности работодателя, и не обусловлено наличием волеизъявлением такого работника, о чем Верховный суд Российской Федерации высказался в своем определении № 25-КГ19-7 от 12.08.2019.«Какие льготы и гарантии предоставляются родителям детей-инвалидов?»На вопрос отвечает помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Попова Елена:Работающим родителям детей-инвалидов предоставляются, в частности, следующие гарантии, предусмотренные ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 96, ч. 2, 3 ст. 259, ч. 4 ст. 261, ст. ст. 262, 262.1, 263 ТК РФ:- право на установление режима неполного рабочего времени, если ребенку-инвалиду не исполнилось 18 лет;- право отказаться от служебной командировки, от привлечения к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни;- право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц;- запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя (за исключением увольнения по отдельным основаниям) с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, или с родителем, который является единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время;- установление коллективным договором права на ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней.«Будет ли оказана экстренная медицинская помощь ребёнку в случае отказа его законного представителя от медицинского вмешательства?»На вопрос отвечает помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Попова Елена:- Да, экстренная медицинская помощь ребёнку будет оказана даже в случае отказа его законного представителя от медицинского вмешательства.В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» необходимым предварительным условием для оказания медицинской помощи является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство.Информированное согласие на медицинское вмешательство в отношении лица, не достигшего возраста, с которого пациент самостоятельно дает такое согласие, либо несовершеннолетнего, не способного по своему состоянию выразить согласие на медицинское вмешательство, дает один из родителей или иной законный представитель. Также указанным лицам предоставляется право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.Вместе с тем, учитывая приоритет сохранения жизни и здоровья детей, защиты их законных интересов, законодатель наделил медицинские организации правом обратиться в суд для защиты интересов ребенка, если законные представители отказываются от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни.Порядок производства по административным делам указанной категории установлен главой 31.1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.Определение о принятии соответствующего административного искового заявления к производству выносится судом незамедлительно. Административное дело рассматривается в течение пяти дней, а при наличии ходатайства медицинской организации о медицинском вмешательстве в экстренной форме – в день поступления заявления.Указанная категория дел рассматривается с участием законных представителей несовершеннолетнего, представителей медицинской организации, органов опеки и попечительства, а также прокурора.