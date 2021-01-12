Заболеваемость коронавирусом стала ниже, ОРВИ и грипп отступают. Какие еще чудеса принесло начало Нового года и каковы последние новости про коронавирус в Самарской области на 12 января 2020 года - рассказываем в нашем ежедневном дайджесте.С начала пандемии в Самарской области заболели коронавирусом 34 602 человека. За последние сутки - 279 пациентов с подтвержденным диагнозом попали в список, и это меньше, чем днем раньше. Умерли 708 человек, в том числе шесть за последние сутки. Как рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова, снизился суточный темп прироста заболеваемости коронавирусом. По сравнению с последней неделей прошлого года - на 5,3%.А вот на первой неделе 2021 года снижение заболеваемости произошло в четырех возрастных группах: среди подростков от 7 до 17 лет, взрослых от 30 до 49 и пенсионеров старше 65 лет.Меньше стали болеть и ОРВИ, а также пневмониями: случаев вирусных инфекций нашли на 11% меньше, а легочных заболеваний на 25% меньше.На состоявшемся в понедельник оперштабе подчеркнули, что праздники прошли продуктивно - люди много гуляли на свежем воздухе и не спешили в больницы. В этом губернатор увидел и заслугу медиков, а также тех, кто отвечал за профилактику.Сейчас одна из главных задач врачей - не пропустить сезонный рост заболеваемости гриппа, для этого обследуют всех людей с клиническими признаками ОРВИ.Сейчас в стационарах с подозрением на COVID-19 лежат 4700 человек, около 17 тысяч пациентов лечатся амбулаторно. В санаториях на долечивании 203 человека. В резерве - около 2000 места для новых больных, которые могут вскоре вернуть в общую систему здравоохранения.11 января в регион привезли еще 4,5 тыс партий вакцины для медиков, соцработников, учителей и воспитателей. Ожидается, что в ближайшие недели уже поступят более массовые партии и начнется всеобщая вакцинация от COVID-19.Также с понедельника начались очные занятия во всех 707 школах региона. Все правила безопасности соблюдаются. Роспотребнадзор рекомендовал закрывать на карантин заведения, где будут отсутствовать больше 20% человек.