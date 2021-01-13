От конфет до ракетВазовские автомобили, конфеты «Родные просторы», пиво, жигулевские травы, бескрайняя Волга с огромными пляжами, нефть, ракеты. Представления о Самарской области у жителей России очень разнообразны. В Сибири наслышаны о пиве и ресторане «На дне» - как у Горького, в Туле смеются, вспоминая название села Кошки: «Мышек-то где потеряли?». В сыром Питере грезят о летнем единении с природой: «Заповедник в Жигулевских горах, там все на велосипедах катаются». А в Чите (!) сразу же вспомнили про Грушинский фестиваль. «Ах, Самара-городок» - запели в Ростове, а в Челябинске ценят тольяттинские «жигули». В Пскове, как выяснилось, знают о наших знаменитых земляках: телеведущей Марии Киселевой и титулованном хоккеисте Илье Брызгалове.Сегодня Самарская область, конечно, один из центральных регионов России, во многом первый, лидирующий. Это и центр нефтяной, газовой, химической промышленности, поставщик качественных продуктов питания и автомобилей, центр внутреннего туризма для тех, кто хочет увидеть прекрасную природу и узнать больше о космосе, это и вновь «космическая столица» благодаря нашим предприятиям, РКЦ Прогресс и ПАО Кузнецов.В 2021 году 170 лет исполняется с того дня, как провинциальная Самара примерила гордый статус губернской столицы. За это время самарская земля пережила голодные времена, бремя ответственности статуса «запасной», третьей столицы государства, став промышленным, дипломатическим и культурным центром страны, родиной самолето- и ракетостроения, нефтяным раем…- За 170 лет из сугубо аграрной область превратилась в один из ведущих промышленных, логистических, научных и культурных центров нашей страны. Дважды за эти годы губерния приобретала столичный статус и всегда оставалась опорным краем державы. Неоднократно здесь происходили события, которые оказывали решающее влияние на жизнь Поволжья и России, - отметил губернатор региона Дмитрий Азаров, поздравляя земляков.Привычка быть первымиСамарская область за годы своей истории часто оказывалась лидером: здесь появился первый уникальный мост через Волгу, который на момент строительства был первым по протяженности в Европе и шестым в мире. В 1936 году в регионе нашли нефтяные пласты промышленного значения. В годы Великой Отечественной войны в Куйбышев (так называлась тогда Самара) эвакуировали крупнейшие заводы страны, и началась история города как запасной столицы, лидера в авиационной и космической отраслях. Здесь на заводе «Прогресс» сделали ракету, на которой в космос полетел Юрий Гагарин – и вспоминать об этом в год юбилея этого события особенно приятно. В середине прошлого века Куйбышевская область стала одним из ведущих центров нефтедобычи в СССР, с 1945 по 1951 для переработки нефти были построены Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ. В те же годы появился первый автомобильный завод, обеспечивавший массовое производство машин. Кстати, первая «копейка» была списана с итальянского «Фиата» и стала для советских граждан настоящим открытием.Сегодня Самарская область - это крупнейший в стране регион с развитой транспортной и дорожной сетью, промышленностью, сельским хозяйством, современными городами и районами. Мировой статус получил научно-образовательный центр региона «Инженерия будущего», объединивший сильнейшие вузы и крупнейших ученых 5-ти регионов страны, мировых светил науки, крупнейших предприятий страны. «Объединенная двигателестроительная корпорация» ПАО «Кузнецов» практически получила второе рождение, здесь открылся новый корпус и возрождается производство двигателей для стратегической авиации. Впервые за 20 лет возобновились госзаказы в интересах национальной безопасности. «Прогресс» работает над новыми ракетами «Союз» и над программой сверхтяжелой ракеты. В год своего пятидесятилетия АВТОВАЗ начал производство нового внедорожника LADA NIVA Travel.В прошлом году регион был признан одним из лидеров регионального развития и получил федеральный грант в 1,5 миллиарда рублей из федеральной казны. Даже в трудный для бюджетов из-за пандемии год, все социальные выплаты жителям губернии сохранили, и даже вернули выплаты ветеранам губернии, в прежний период несправедливо отобранные. Областная столица получила звание города трудовой славы – заслуженное признание заслуг ветеранов.В 2020 году регион вошел в тройку лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; успешно строятся сразу три мостовых переходов, в том числе и крупнейший мост через Волгу в районе Климовки, который войдет в Международный транспортный коридор «Европа – Западный Китай». За его прохождение через самарскую землю нынешний губернатор Азаров буквально бился, доказывая значимость для развития своего Самарского региона и повышения эффективности всего проекта.Высокий статус и надежность регион подтвердил и тогда, когда привлек в Самару шестой кассационный суд, фактически став судебной столицей Поволжья.170-летие Самарской губернии – важный повод еще раз осознать значимость дел и поступков наших предков и силу характера, рожденных на этой земле. «Не сомневаюсь: присущее нам чувство патриотизма, стремление к позитивным переменам и огромное желание сделать нашу губернию благодатным краем, регионом-лидером – и есть та созидательная сила, которая всегда позволяла нашим землякам выполнять задачи государственной важности. Мы не раз доказывали, что невыполнимых задач для нас нет. Побеждать - это по-самарски!», - обратился к землякам рожденный в самарской губернии Глава региона.ПоздравленияПрезидент Татарстана Рустам МиннихановСамарская область – это признанный центр ракетно-космической промышленности. Регион является отличным примером для многих и впереди у вас еще много важных достижений. Мы дорожим хорошими и доверительными отношениями с вашим регионом. Желаем вам новых благополучия, новых побед и свершений.Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович КалиматовСамарская область является ведущей территорией Поволжья. К сегодняшнему юбилею она стала многонациональным регионом с богатой культурой, уникальной природой и богатствами, а также в Самаре сосредоточены важнейшие образовательные учреждения России. Самара признана городом боевой и трудовой славы, а также космической столицей РФ. Я учился в Госуниверситете в Самаре и хочу сейчас передать большой привет своим преподавателям. Я люблю этот край и желаю дальнейшего процветания и благополучия вашему региону.ТОЛЬКО ЦИФРЫВ 1851 году в Самаре, ставшей областным центром, жили 15 тыс. человек, в области - 1 304 218. В губернии было 2000 населенных пунктов.В 2020 году население области составило 3 179 532 человека, а областной столицы - 1,156 млн - чуть меньше, чем всей губернии 165 лет назад. 27 районов, 10 городов областного значения, 14 поселков, 284 сельских населенных пунктов - вот так выглядит Самарская губерния сегодня. На начало 2021 года в Едином реестре зарегистрировано 121 607 предприятий (юридических и физических лиц).ТОП5 главных дат из истории губернии25 январяВозвращение городу Самара исторического имени. 30 лет назад, в 1991 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Куйбышев был переименован в город Самару, а Куйбышевская область - в Самарскую. Интересно, что переименование Самары в Куйбышев в 1935 году, и возвращение городу исторического имени спустя 56 случились в один день – 25 января.12 мартаДень открытия губернского земского собрания. Выборный орган самоуправления - губернское земское собрание открылось в Самаре в 1865 году. Самарское земство стало первым в России. День открытия губернского земского собрания утвержден в нашей области как памятная дата.15 маяОткрылся аэропорт «Курумоч». Это значительное для жителей нашей области событие случилось 60 лет назад, в 1961 году. Свое название воздушные ворота Куйбышевской области получили от речки, протекающей неподалеку. В первый рейс со взлетной полосы нового аэродрома отправился самолет «Куйбышев - Сочи». Читайте подробнее27 маяОткрылся для посетителей «Бункер Сталина». Это секретное стратегическое сооружение стало доступно для горожан и туристов 30 лет назад, в мае 1991 года. Бункер Сталина - одна из самых необычных и посещаемых достопримечательностей Самары. Грандиозное сооружение глубиной в 12-этажный дом находится под зданием Самарского государственного института культуры. Читайте подробнее1 октября20 лет назад, в 2001 году в Самаре в честь юбилея полета Юрия Гагарина в космос и ракеты Р-7, созданной в Самаре на заводе ЦСКБ-Прогресс, был открыт монумент ракета-носитель «Союз». Архитекторы В.И. Жуков и А.Ф. Темников придумали и создали композицию, представляющую собой настоящую ракету Р-7, удерживаемую металлическими конструкциями и зданием.6 маяВ 2018 году состоялось официальное открытие стадиона «Самара –Арена», на котором проходили матчи Чемпионата мира по футболу.