Родная мать – надежда и опора, человек, который всегда примет, поддержит и протянет руку помощи в любой ситуации. Так думает большинство. Была в этом уверена и самарчанка Соня М. Оказавшись в безвыходной ситуации, женщина бросилась за помощью к маме. Но оказалась перед наглухо закрытой дверью.«Сама нарожала - сама и разбирайся»Поначалу Соне казалось, что судьба благоволит ей во всех начинаниях. Сразу после учебы она выскочила замуж за своего любимого - Андрея. Рождение желанного и долгожданного первенца, через два года – второго сына, жизнь обычной домохозяйки в квартире мужа, воспитание ребятишек, семейное счастье и планы на будущее. Все это рухнуло в одночасье, когда, случайно прочитав адресованное мужу сообщение, женщина вдруг поняла – ее благоверный уже давно ей изменяет. Последовавшая за этим неприятным открытием череда скандалов, выяснения отношений и слез превратила жизнь Сони в настоящий ад. Апофеозом стала очередная ссора, после которой муж попросту указал Соне с детьми на дверь. Ее сыновьям в это время было 3 и 5 лет.- Буду жить с другой, люблю ее, а ты - уходи, - заявил он.Оказавшись на улице, Соня не раздумывая бросилась в Самару. Там жила ее родная мать, и женщина надеялась найти под родительским кровом приют, утешение и помощь. Однако очень скоро выяснилось, что надежды эти совершенно напрасны. Соня как будто что-то предчувствовала – отправляясь к матери, купила букет цветов и крепко сжимая детские ручонки, остановилась перед материнской дверью. Звонок, шаги за дверью, щелчок замка… Соня сбивчиво, волнуясь рассказала маме о своей беде.- Мне совсем некуда идти. И нечем кормить детей, твоих внуков,- пожаловалась она.Но вместо понимания и поддержки несчастная женщина наткнулась лишь на холодный отказ.- Сама нарожала, сама и решай свои проблемы, - отрезала мать и захлопнула дверь перед носом дочери и внуков.Впервые в жизни пошла работатьСоня оказалась на улице совсем одна, с двумя малышами на руках. В отчаянии она стала лихорадочно звонить по знакомым в надежде, что ее приютит хоть кто-то. К счастью, кто-то из знакомых вспомнил и рассказал ей про центр поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна». Соня поначалу не очень-то верила, что совершенно посторонние люди вдруг возьмутся ей помогать. Но идти было некуда, и она постучала в дверь центра.- Конечно, мы приютили Соню, дали ей и ее детям крышу над головой, питание и возможность перевести дух, - рассказала журналисту «КП-Самара» директор центра «Ты не одна» Ирина Серебрякова. – У нас в центре живет одновременно несколько женщин, они по очереди присматривают за детьми, благодаря этому все наши воспитанницы получают возможность работать. Соня до этого нигде не работала, опыта не было никакого. Мы помогли ей устроиться посудомойкой в столовую, там она смогла заработать свои первые деньги.Женщине не приходилось платить ни за жилье, ни за еду. Благодаря этому ей удавалось откладывать всю зарплату – за семь месяцев в центре накопилась некоторая финансовая «подушка безопасности». Юристы центра помогли ей оформить социальные пособия на детей и алименты от бывшего мужа. Но главным для решения жилищного вопроса Сони стал материнский капитал.- Это первый вопрос, который мы задаем женщинам, у которых двое или более детей. Что с материнским капиталом, использован ли он? – говорит Ирина Серебрякова. - К счастью, оказалось, что Соня не трогала маткапитал. Мы помогли ей использовать его – женщина купила себе комнату, и переехала туда с детьми. Сейчас она уже встала на ноги и успешно обеспечивает семью и растит сыновей.Объявилась и родная мать Сони. Едва узнав, что дочь начала сама зарабатывать деньги и обзавелась собственным жильем, ее родительница сменила гнев н милость и снова начала общаться с Соней.КСТАТИЦентр «Ты не одна» получил грант Фонда президентских грантов. По проекту «Старт в новую жизнь» женщинам помогают решить жилищный вопрос – дают кров, пищу, помогают с трудоустройством и реализацией права на маткапитал, жилье сиротам т.д. Благодаря проекту уже несколько воспитанниц центра сумели обзавестись собственным жильем.В следующую пятницу «Комсомолка» расскажет еще одну историю выпускницы центра «Ты не одна», которая сумела выжить несмотря на все сложности, которые уготовила ей судьба.