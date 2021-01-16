В Самарской области регулярно выявляют меньше трехсот заразившихся за сутки. В последнее время Тольятти чаще всего оказывается во главе списка городов и районов, где находят новых заболевших. В регионе готовятся к массовой вакцинации и продлевают действующие ограничения для пожилых граждан и подростков.В Тольятти большеБольше всего новых случаев коронавируса находят в Тольятти и Самаре, причем, автоград возглавляет региональную статистику заражения за сутки – там нашли 97 заразившихся, в областной столице 76.В соответствии с данными регионального оперштаба, в остальных городах и районах значительной меньше. Не считая Самары и Тольятти, больше всего новых случаев в Сызрани и Отрадном, где по 12.За прошедшие сутки в Самарской области умерло 9 заразившихся, среди них четверо мужчин в возрасте от 58-ми до 79-ти лет и пятеро женщин от 64-х до 80 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.Всего за сутки 283 новых заразившихся, с начала пандемии заболели 35 724 человек. Из них вылечились 32 885, в том числе, 280 за сутки, умерли 739.Продление ограничений и массовая вакцинацияМедучреждения Самарской области готовы к массовой вакцинации граждан, которую поручил начать президент страны Владимир Путин. В регион доставили порядка 11 доз вакцин.В области в 51 медицинском учреждении созданы условия для проведения вакцинации. Подготовлены прививочные кабинеты, медицинские работники прошли инструктаж и необходимое обучение.Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, личном кабинете «Мое здоровье», а также на портале Единой электронной регистратуры Самарской области. Кроме электронной записи будет работать «горячая линия» по номеру 122 или 8-800-30-22-163, добавочный номер 2 (Запись на прием к врачу).В регионе продлили ряд ограничений. Так, граждане старше 65 лет останутся на самоизоляции как минимум до 31 января, им по-прежнему нельзя ходить в театры, фитнес-клубы и бассейны.Помимо пожилых граждан ограничения касаются и подростков, которым до конца января нельзя ходить в торговые центры без сопровождения взрослых.