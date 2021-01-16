Сильные морозы до -33 градусов вернутся в Самару уже ночью в понедельник 18 января. Об этом рассказали синоптики Приволжского УГМС. На этой неделе похолодало после снегопадов, в понедельник. В отдаленных районах губернии даже сфотографировали градусники с температурой в -37. Однако, уже во вторник начало теплеть и к концу недели столбики термометров показывали около -10 градусов.Теперь же синоптики обещают морозное Крещение: в выходные еще будет идти снег, а вот в ночь на понедельник будет очень морозно.- К началу рабочей недели циклонический вихрь уйдёт за Урал, открыв путь арктическому холоду. Снег прекратится, ветер ослабеет, а мороз усилится, - отмечает синоптик Приволжского УГМС Галина Овечкина.Ночью с 17 на 18 января температура будет -23 -28 градусов, местами достигнет -33. Днем также будет морозно до -22, неприятных ощущений добавит и ледяной северо-западный ветер. По предварительным прогнозам, приятный мороз сохранится и на Крещение - на улице будет около -18 - 20 градусов, ночью - до -25.Эксперты напоминают жителям, как важно в морозную погоду соблюдать правила безопасности: надевать подходящую к сезону одежду, не допускать переохлаждения, не употреблять алкоголь. Лучше всего предпочесть свободные вещи, не тесную обувь, лицо и руки стоит смазывать специальным защитным кремом.