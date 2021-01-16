В городах Золотого кольца растет количество заболевших, в результате чего продлеваются некоторые ограничения. Так, в Ярославской области объявили о продлении запрета на посещении торговых центров подростками до 14 лет без сопровождения взрослых. Ходить туда им нельзя будет до 3 февраля.В условиях запретов и ограничений, что ведет и к снижению желающих отправится в путешествие по Золотому кольцу, возникают финансовые проблемы у представителей сферы услуг. В связи с этим губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес на рассмотрение Законодательное Собрания проект закона о поддержке региональных предприятий, наиболее пострадавших во время пандемии. В частности, предлагается снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые применяют патентную или упрощенную систему налогообложения, а также детские развлекательные центры.В случае поездки в один из городов Золотого кольца, стоит помнить, что там действуют масочные режимы в общественный местах, за нарушение которых можно заплатить крупный штраф.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 718 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1294 (+10)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1420 (+13)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8468 (+30)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8597 (+62)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7533 (+89)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30