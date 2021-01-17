Как приятно в снежный зимний день полюбоваться красотой древнего города, погреться в уютном кафе. Увы, коронавирус спутал карты многим туристам. Медики не устают повторять, что сейчас лучше побыть дома. Но для тех, кого не останавливают никакие рекомендации, кто рвется именно сейчас непременно увидеть всю красоту старинных улочек, домов и монастырей, мы подготовили наш традиционный дайджест о ситуации с коронавирусом в городах Золотого кольца.К сожалению, число заболевших новой коронавирусной инфекцией растет день ото дня. Древние города России, что находятся на маршруте «Золотое кольцо», не стали исключением. В них по-прежнему действуют ограничения и масочный режим в общественный местах, за нарушение которых можно заплатить крупный штраф.Кстати, в этом году туристическому маршруту «Золотое кольцо» исполняется 50 лет. К юбилею в интернете запустили флешмоб: участники на своих страничках в социальных сетях рассказывают о любимом месте туристического маршрута «Золотое кольцо» или о путешествии по маршруту. И самое главное, добавляют к записи хештег #МоеЗолотоеКольцо. Принять участие могут все желающие. Присоединяйтесь и вы!О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 725 (+7)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1306 (+12)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1433 (+13)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8496 (+28)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8679 (+82)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7533 (+89) – данные на 15 января.Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30