В Самарской области снова выявили меньше трехсот новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В последнее время Тольятти чаще всего оказывается во главе списка городов и районов, где находят новых заболевших. Так стало и 16 января. В регионе готовятся к массовой вакцинации, вакцина уже поступила в 26 медицинских учреждений области.Опять Тольятти в лидерахПо данным на 16 января, в Самарской области подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции. Печальный рейтинг вновь возглавляет Тольятти. Там за сутки выявили 101 случай. На втором месте Самара – 86 заболевших. Еще 12 заболевших Красноярском районе, 10 – в Отрадном, по 9 человек заболели в Кинельском районе и Сызрани. В Чапаевске – 7 новых пациентов, в Новокуйбышевске – 6, в Кинель-Черкасском районе – 5. В Жигулевске, Безенчукском и Камышлинском районах, в Похвистнево и Кинеле, а также в Нефтегорском, Богатовском и Приволжском районах – по 3 заболевших. Еще по 2 новых случая выявлены в Борском, Красноармейском, Ставропольском, Хворостянском, и Челно-Вершинском районах. По одному новому пациенту в Кошкинском, Большеглушицком, Похвистневском, Шенталинском, Исаклинском районе, Пестравском районе, Большечерниговском и Шигонском районах.Наибольшее число новых случаев выявлены при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ – 244, еще 43 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего с начала пандемии в регионе заболели 36011 человек. Увы, 740 человек скончались, а том числе женщина 45 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, о смерти которой стало известно 16 января.Еще 25 учреждений ждут вакцинуВ Самарской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. В 51 медицинском учреждение региона уже созданы все необходимые условия: подготовлены прививочные кабинеты, медицинские работники прошли инструктаж и обучение по порядку проведения вакцинации. Как сообщили в региональном Минздраве, по мере поступления вакцины в область эти учреждения будут включаться в процесс проведения вакцинации.- На этой неделе в регион поступило 5,5 тысяч доз вакцины ГамКовидВак. В настоящее время вакцина распределена в 26 медицинских организаций. Обращаем внимание, по мере поступления больших партий вакцины в регион будет увеличено количество медорганизаций и количество доз, поставляемых в каждое учреждение, - отметили в ведомстве.В первую очередь будут прививать тех, кто находиться в группе риска. Список учреждений, получивших вакцину здесь и на сайте регионального Минздрава.«Самая безопасная»Как именно действует прививка, накануне рассказал главный врач 5-й тольяттинской больницы руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Самарской области Николай Ренц. Он отметил, что РНК вакцина, которая применяется одна из самых безопасных.- Потому что матричная кислоты - рибонуклеиновая кислота – это та матрица, на которой наша клетка начнет синтезировать белок аналогичный белку, из которого состоит шип вируса, - отметил Николай Ренц. - Я сделал прививку Спутником V. Через 21 день ревакцинацию и через 21 день проверил у себя уровень антител. Этот уровень был достаточно высоким - 15,6 - это позволяет мне надеяться, что я не заражусь в случаи контакта с заболевшими COVID-19.Николай Ренц призвал жителей Самарской области активно включиться в массовую вакцинацию, чтобы обезопасить от опасного вируса себя и родных.