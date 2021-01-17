«Крылья Советов» на сборах в Турции спокойно готовятся к контрольным матчем. А тем временем новости о клубе продолжают поступать. Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 17 января 2020.Цели на пять лет«Крылья Советов» подвели итоги первого голосования в проекте «Твои «Крылья». Это тот, где владельцы абонементов высказывали свои мнения о приоритетах в развитии клуба на ближайшие пять лет и других важных вопросах. Кратко об итогах.В ближайшие пять лет главными целями для «КС», по желанию болельщиков, будут а) стабильное выступление в РПЛ и борьба за Кубок России, б) стабильное нахождение в топ-5 по посещаемости в Премьер-лиге, в) стать лидерами в России в подготовке молодых футболистов. Это в дополнение к уже поставленным целям.Кроме того, болельщики проголосовали за то, чтобы при покупке нового абонемента преданным фанатам делали скидку в 10%.На «Самара Арене» могут разрешить термосыСреди вопросов, которые подняли болельщики, были термосы на стадионе. Сейчас их нельзя проносить на «Самара Арену» и на другие стадионы. Фанаты обратили внимание, что часть матчей проходит в холодное время года и чем-то надо согреваться. «Крылья» пообещали отправить письмо в ФНЛ с просьбой разрешить термосы на стадионах.Новая формаВ проекте «Твои «Крылья» болельщикам также предложили выбрать форму для команды на следующий сезон. На выбор дали четыре варианта комплектов, где домашний был оформлен в голубом и синем цветах, а выездной – в белом цвете. Все формы от технического партнера «КС» компании Puma и выполнены на базовых шаблонах (не оригинальные дизайны форм).Лидером голосования стал комплект формы, который Puma разработала к следующему сезону. Шаблон называется teamULTIMATE. Скорее всего, большинство болельщиков выбрало его из-за вкраплений зеленого цвета как на домашней футболке, так и на гостевой.Зиньковский - в Европу?Неожиданным инсайдом поделился с нашими коллегами с «Матч ТВ» бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук. Он заявил, что к нему обращались из Европы по поводу Антона Зиньковского.- В конце декабря спрашивали про Зиньковского [из «Крыльев Советов»]. Из Европы. Его не первый месяц скауты ведут. Мое мнение: ему нужно однозначно уезжать. Но я не его агент, не знаю его лично, поэтому пусть напрямую выходят на него и общаются, - цитирует Романа Орещука сайт телеканала.Волжское дербиНа сборах в Турции состоялось Волжское дерби – «Крылья Советов» сыграли с «Рубином». Однако в этот раз футболисты наблюдали за матчем с трибун, а на поле вышли тренеры и сотрудники клубов. За «КС» сыграли Сергей Корниленко (спортивный директор), Виктор Гаус (тренер вратарей), Арсен Папикян (тренер), Динар Шарипов (администратор), Сергей Пронин (физиотерапевт), Максим Съестнов (пресс-атташе).Встреча прошла на поле казанцев и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственный мяч в составе «Крыльев» забил Сергей Корниленко.Впрочем, у самарцев еще будет возможность взять реванш – на втором сборе уже тренеры «Крыльев» примут тренеров «Рубина» на своем поле в Турции.