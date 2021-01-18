Увидеть города Золотого кольца зимой – отдельное удовольствие. Прогуляться по улочкам и полюбоваться архитектурой, посидеть в уютном кафе за чашкой чая… Но лучше сделать все это в другой раз. Коронавирус спутал все планы путешественникам. Количество заболевших растет, во всех регионах действуют ограничения. Однако если вы готовы рискнуть, специально для вас мы рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 18 января 2021 годаВ этом году туристическому маршруту «Золотое кольцо» исполняется 50 лет. В честь круглой даты в интернете запустил флешмоб, участники которого выкладывают на свои страницы в соцсетях фото любимых мест и рассказы о них. Найти записи или поучаствовать в акции можно с помощью хештега #МоеЗолотоеКольцо.А тем временем в самих городах Золотого кольца продолжают действовать ограничения. Во-первых, это, конечно же, масочный режим. Без масок вас не пустят ни в кафе, ни в общественный транспорт, ни в музеи. Кстати о музеях, кое-где они закрыты. Исключение сделали только для парковых комплексов. За нарушение масочного режима могут и оштрафовать.Также серьезно относятся к нарушению режима самоизоляции. Он действует в некоторых регионах, где есть города Золотого кольца, для людей старше 65 лет.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 730 (+5)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1321 (+15)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1438 (+5)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8547 (+51)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8745 (+66)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7533 (+89) – данные на 15 января.Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30