Сегодня в России стартует массовая вакцинация от COVID-19. В Самарской области записаться на нее можно через интернет или по телефону. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 18 января 2021.СтатистикаЗа прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 287 новых случаев подтвержденного коронавируса. Большинство заболевших в Самаре и Тольятти – 117 и 102 новых случая соответственно. В других городах и районах области ситуация следующая:- 8 в Красноярском районе- 7 в г. Отрадный- 6 в г. Сызрань- 5 в Кинель-Черкасском районе- 5 в г. Чапаевск- 4 в Кинельском районе- 4 в Исаклинском районе- 4 в г. Новокуйбышевск- 2 в Приволжском районе- 2 в Богатовском районе- 2 в Ставропольском районе- 2 в Камышлинском районе- 2 в Нефтегорском районе- 1 в Борском районе- 1 в г. Кинель- 1 в Большеглушицком районе- 1 в Елховском районе- 1 в Похвистневском районе- 1 в г. Жигулевск- 1 в Сергиевском районе- 1 в Красноармейском районе- 1 в Хворостянском районе- 1 в Безенчукском районе- 1 в Клявлинском районе- 1 в Кошкинском районе- 1 в г. Похвистнево- 1 в Пестравском районе- 1 в Большечерниговском районеУ большинства заболевших COVID-19 подтвердили после того, как им поставили диагноз ОРВИ и внебольничная пневмония. Еще у 40 заразившихся вирус никак себя не проявлял, они решили обследоваться сами.К сожалению, количество смертей среди пациентов с коронавирусом выросло. Скончались две женщины – 63-х и 79-и лет. У обоих были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Общее число жертв COVID-19 в Самарской области – 742.ВакцинацияСегодня, 18 января, в России стартует массовая вакцинация. Привить собираются 60% населения страны.В Самарской области условия для проведения вакцинации создали в 51 медицинском учреждении. Там подготовили прививочные кабинеты, медицинские работники прошли инструктаж и обучение.Кроме того, на днях в регион приехала очередная партия вакцины – около 1000 доз.Записаться на вакцинацию можно через интернет или по телефону.- Записаться можно на сайте www.gosuslugi.ru (личный кабинет «Мое здоровье», раздел «Запись к врачу», медицинская услуга «Вакцинация от COVID-19»), а также на портале Единой электронной регистратуры Самарской области er.mz63.ru (кнопка «Записаться на бесплатный прием к врачу», раздел «Вакцинация от COVID-19»). Кроме того, сделать это можно по звонку на «горячую линию» по номеру 122 или 8-800-30-22-163, добавочный номер 2 (Запись на прием к врачу), - рассказали в правительстве региона.