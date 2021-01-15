От выбора той или иной операционной системы в большей степени будет зависеть не только удобство эксплуатации изделия, но и возможные траты на его ремонт в дальнейшем. Наиболее популярный вариант, актуальный для большинства платформ – MS Windows.Apple Mac OS X – стандарт для MacBook. Ключевая особенность этой операционки – простота установки приложений для опытных пользователей.Последний в списке, но не последний в мире вариант – ОС Linux. Актуальный вариант не более чем для 2-3 % пользователей планеты. Ключевая особенность – свободный доступ без учета географии, несколько версий.1. Этот параметр особо актуален для пользователей, делающих упор на графику – фотографов, веб-дизайнеров и пр. Если ноутбук нужен исключительно для ворда, объем жесткого диска можно смело убрать на второй план.2. 0-160 Гб – работа с неграфическими документами. 3. 160-500 Гб – работа с документами и видеоинформацией, хранение аудио- и видеофайлов, компьютерных игр. 4. 500-3000 Гб – работа со значительным количеством аудио- и видеоинформации, хранение видеофайлов в большом количестве. Процессорная частотаХарактерный показатель быстродействия – именно частота процессора ноутбука говорит о том, сколько операций агрегат способен выполнить в течение 1 секунды. Но не стоит руководствоваться логикой «чем выше частота, тем быстрее ноутбук». Порой скорость работы устройства компенсируется другими параметрами. К примеру, изделие с частотой 2,3 ГГц может быть более «шустрым», чем девайс с частотой 3,4 ГГц. Кстати, портал Expertology сравнил самые мощные девайсы и опредили ТОП лучших.Оперативная память непосредственным образом влияет на скорость работы любого ноутбука. Это – ключевой параметр для тех, чья работа связана с обработкой видеоинформации, программированием, большими информационными блоками из интернета, рендерингом и пр. Минимальный размер оперативной памяти, рекомендованный профессионалами – 4 Гб. Больший показатель – для ценителей мощности и высокой скорости.Преимущественная часть ноутбуков оснащена встроенной видеокартой: это действенный ход производителей для снижения стоимости продукции, а также потребляемой электроэнергии. Но нельзя не учесть, что в таком случае значительную нагрузку (к примеру, при просмотре видео в режиме HD и выше либо прохождении игр на средних параметрах и выше) ноутбук не воспримет адекватно.Если главная цель приобретения девайса – работа исключительно с документами, встроенная видеокарта – оптимальный вариант. Дискретная видеокарта может похвастаться внушительной мощностью, а подобный ноутбук – не менее внушительной ценой.Для тех потребителей, которые регулярно бывают в разъездах с ноутбуком либо же тех, кто не имеет возможности регулярно заряжать девайс, рекомендовано делать ставку на модели с емкостным аккумулятором. Такие устройства способны выдержать 6 часов автономной работы (и даже больше). В случае постоянного доступа к сети допустим меньший показатель работы от аккумулятора.Актуальный момент при использовании проводной мыши и многочисленных информационных носителей. Важно сразу решить для себя, что будет подключаться к девайсу чаще: если это флешка и мышь – достаточно 2 usb-слотов. Беспроводное подключение – ключевой критерий для тех, кому важен доступ к Wi-fi. Для подключения второго монитора к ноутбуку без VFA не обойтись.Реклама