Повел себя как настоящий геройВ неприятной ситуации оказалась молодая семья Шикуновых. Дом в Звездном проезде в селе Тимофеевка под Тольятти, в котором они жили два года, почти полностью выгорел. Сейчас 31-летние Дмитрий и Татьяна, а также двое их маленьких сыновей — 2 годика и 7 лет — нуждаются в помощи и не знают, как быть дальше.ЧП произошло 13 января. Ничего не предвещало беды. Все началось совершенно неожиданно.— Муж открыл дверь в гардеробную и закричал. Там был маленький огонь. Я пыталась его из кувшина залить, потом пошла еще за водой в ванну, но вещи быстро разгорались, и муж сказал — «Выбегайте!», — рассказывает Татьяна Шикунова корреспонденту «КП-Самара».Дмитрий передал супруге младшего ребенка и вышиб дверь, чтобы они смогли выбраться на улицу. Сам он схватил старшего и вместе с ним выбежал на улицу. Отец проявил себя как настоящий герой.— Он закрыл сына спиной от падающего потолка, получив серьезные травмы и ожоги. Спас нас ценой собственного здоровья. Мы выбегали раздетые, босиком, сначала в гараж, но там тоже было холодно, — продолжает Татьяна. — Дима побежал к соседям, стучал в забор, хорошо, что собаки залаяли, они разбудили хозяев, которые приняли нас и позвонили в МЧС.Выжили не всеПожарные прибыли быстро, но спасти мало что удалось. Более-менее целые вещи остались только в детской. К счастью, уцелели и некоторые важные документы. К сожалению, не удалось спасти двух любимых питомцев семьи — кошек Соню и Леку.Дмитрия Шикунова госпитализировали в больницу. У него диагностировали ожог 2-й степени. Повреждения выглядят жутко, но сейчас мужчина уже идет на поправку.Жена отважного радиомеханика и двое их детей временно живут у родственников. Что будет дальше, она пока не представляет.— Сначала нам сказали, что все под снос, но потом — что еще что-то можно сделать. Мы хотим восстанавливать дом, — делится наша собеседница.Общественность помогаетПричины возгорания сейчас выясняют эксперты. По предварительной версии, пламя появилось после замыкания электропроводки.Добавим, что несчастье Шикуновых не осталось без внимания общественности. Откликнулся глава спортивного движения «Достойные» Антон Глетчеров, организовавший сбор средств для погорельцев.— Спасибо большое людям! Принесли одежду, обувь, деток одели, нас одели, — говорит Татьяна. — Сейчас, наверное, нужна помощь в быту — чистящие средства, порошки. Чуть позже, когда станет теплее, перчатки, вещи для разбора, люди, которые помогут разобраться в завалах...Все, кто хочет помочь пострадавшим, могут обращаться по телефону — 89270246530 (Татьяна).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Полчаса и все, ничего нет»: в Самарской области у семьи сгорел дом, в котором она жила 21 годСейчас волонтеры и местные жители пытаются помочь супругам, которые остались без крыши над головой (подробности)