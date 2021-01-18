«Крылья Советов» открывают серию контрольных игр на сборах в турецком Белеке матчем с сербским «Спартаком» из города Суботица. Встреча пройдет на поле футбольного комплекса «Bellis». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по самарскому времени, игру прокомментирует Владислав Кирсанов.Для «Крыльев» это первый матч в году. Самарцы прилетели на сбор в Турцию на прошлой неделе. С собой тренерский штаб взял 25 футболистов, позже к команде присоединился Сафаа Хади, который был в распоряжении сборной Ирака и даже отыграл за национальную команду 90 минут.Также «Крылья» просматривают как минимум двух новичков. Это 19-летний Дмитрий Прищепа – белорусский защитник, у которого за плечами выступление за молодежку «Зенита» и основную команду «Минска». Также недавно к самарцам присоединился исландский форвард Арни Вильхьяльмссон. Ему 26 лет, до этого он поиграл в Исландии, Норвегии, Швеции, Польше и Украине. Известно, что Арни примет участие в матче со «Спартаком» из Суботицы.Что касается соперника, то это крепкий сербский коллектив. После первого круга «Спартак» идет на пятом месте в национальном первенстве. Серьезных побед у «морских пехотинцев» за 75-летнюю историю нет, но это добротный середняк. Обычно «Спартак» заканчивает сезон где-то в районе 7-11 места в турнирной таблице сербской Суперлиги, один раз скакнув на четвертую позицию. Она позволила клубу в сезоне 2018/2019 сыграть в Лиге Европы, где «Спартак» дошел до третьего квалификационного раунда, обыграв по ходу «Колрейн» из Северной Ирландии и пражскую «Спарту». Однако потом путь сербам преградил датский «Брондбю».Со «Спартаком» «Крылья» уже встречались. Это было в 2017 году в сербском местечке Стара-Пазова. Матч был товарищеским и закончился ничьей 1:1.Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Спартак Суботица 18 января 2021Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрансферы ФК Крылья Советов (зима 2021): кто войдет в состав самарского клубаСамарцы вышли из отпуска и готовятся к весенней части ФНЛ. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (зима 2021) - текст обновляется (подробности)Свежие новости о «Крыльях Советов» на 17 января 2021: новая форма и интерес к Зиньковскому из Европы«КП-Самара» рассказывает о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 17 января 2021 (подробности)